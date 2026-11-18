Утре, 19 ноември, от 09:00 ч., заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков ще открие петата Регионална конференция „Единно здраве“.

Събитието е организирано от Balkan One Health Network и Българската асоциация „Единно здраве“ с подкрепата на Министерство на земеделието и храните и е част от сътрудничеството по европейския проект EU-JAMRAI 2, в подкрепа на изпълнението на Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026–2029 г.

Форумът ще се проведе в Гранд Хотел София, зала „Триадица“.