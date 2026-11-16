ДФЗ с допълнителни проверки на кандидатите без авансови субсидии

Под 1000 земеделски стопани от общо около 13 000 кандидати не са получили авансово плащане по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2026.

Те подлежат на допълнителни проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), като неполучаването на аванс не означава отказ от подпомагане.

Проверките са част от механизмите за управление на риска и целят да гарантират законосъобразното разходване на средствата от Европейския съюз. При установяване на съответствие с всички изисквания и изпълнение на поетите ангажименти, включително доказване на реализацията на произведената продукция, стопаните ще получат полагащото им се подпомагане.

При определянето на авансовите плащания ДФЗ прилага изискванията на европейското законодателство, според които трябва да бъдат взети предвид всички налични контролни данни и механизми за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Целта е да се предотврати изплащането на средства на кандидати, за които впоследствие може да бъде установено, че не отговарят на условията за подпомагане.

При изчисляването на авансовата подкрепа са използвани наличните към 15 октомври 2026 г. данни от Системата за мониторинг на земеделските площи, включително информацията за установени недопустими площи, както и резултатите от приключилите проверки на място на заявените за подпомагане площи в сектор „Плодове и зеленчуци“.

От авансовите плащания са изключени и стопаните със 100% пропаднали площи през 2026 г., които ще получат компенсации на база изготвените констативни протоколи. Парцелите, които са установени като недопустими, не са включени в изчисляването на авансовото подпомагане. В случаите, в които несъответствията бъдат отстранени след възражение или корекция на заявените площи, това ще бъде отчетено при окончателната обработка на заявленията.

Допълнително ДФЗ прилага и рискови критерии, свързани с доказването на реализацията на произведената продукция. При анализа се вземат предвид данните за предходните три години, като авансови плащания не са предвидени при кандидати, при които в две от предходните три години липсват доказателства за реализация.

Съгласно нормативните изисквания през януари всички земеделските стопани следва да представят документи за реализация на продукцията, включително фактури, касови бележки и приемо-предавателни протоколи. В рамките на окончателното плащане за Кампания 2026, стопаните, които отговарят на условията за допустимост, ще получат пълния размер на подпомагане.