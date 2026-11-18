Програмата за конкурентоспособност е лидер по интерес и подадени проекти – с над 13 000

Близо 7000 български микро, малки и средни предприятия получиха подкрепа по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) от 2023 г. до момента. Програмата се управлява от Изпълнителна агенция “Европейски фондове за конкурентоспособност” (ИА ЕФК) към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Инвестираните средства в модернизация и развитие на българския бизнес в този програмен период са близо 508 млн. евро.

Програмата за конкурентоспособност е лидер по интерес и подадени проекти – с над 13 000. До вчера, 10 ноември, беше отворено кандидатстването по процедурата за въвеждане на зелени технологии в производствата, като се очакват още около 2000 проектни предложения.

Други около 600 са подадени по втората програма на ИА ЕФК – “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИИДИТ). По нея вече са подкрепени 168 съвместни иновативни проекта между бизнеса и научните организации и инфраструктури. Инвестираните средства надхвърлят 400 млн. евро.

Като част от Програмата беше създаден национален модел за технологичен трансфер, както и мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове. Продължава и подкрепата за Центровете за компетентност и за върхови постижения, като целта е да се съкрати пътят от научното откритие до реалните продукти и услуги.

ИА ЕФК е Агенция към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което обединява технологии, капитал и стратегическа визия за модерна, сигурна и конкурентоспособна екосистема за гражданите и бизнеса.