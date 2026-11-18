Продуктите са иззети и предстои да бъдат унищожени

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 300 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“. Действията са осъществени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на два автобуса с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили 320 кг овча лой. Продуктите са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.