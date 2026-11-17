На 26 ноември организацията ще проведе символично шествие и протестна акция в европейския квартал на Брюксел

Стотици фермери от цяла Ирландия се включиха в протест пред Конгресния център в Дъблин срещу предложените съкращения на бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП). Демонстрацията беше организирана от Ирландската фермерска асоциация (IFA) и Copa-Cogeca по време на срещата на върха на Европейската политическа общност, на която присъстваха европейски лидери.

В акцията участваха председателите на Copa и Cogeca, както и представители на земеделски организации от Италия, Швеция, Чехия, Франция и Испания. Така фермерите отново демонстрираха единството на европейската земеделска общност в позицията си срещу орязването на средствата за ОСП.

Основното послание на протеста беше категорично: „Без съкращения на ОСП!“ В навечерието на срещата фермери от цяла Ирландия изписаха призива върху земеделски площи, хамбари и сгради, включително в най-северната точка на страната.

От Copa-Cogeca подчертаха, че европейският земеделски сектор е изправен пред решаващ момент за своето бъдеще. Повече от 60 години ОСП допринася за осигуряването на храна за 450 милиона европейци, подкрепя селските райони и укрепва стратегическата автономност на Европа.

Според организацията земеделските производители вече не могат да се задоволяват само с думи на признание, докато решенията на държавите членки и Европейската комисия водят до историческо отслабване на една от основните политики на ЕС.

Copa-Cogeca настоява за единна ОСП, която отчита специфичните потребности на земеделските производители, и за бюджет, адаптиран към инфлацията. Според организацията това е необходимо, за да може секторът да планира бъдещето си с увереност в условията на нарастваща несигурност.

Следващата акция е насрочена за 26 ноември в Брюксел

По време на протеста в Дъблин Copa-Cogeca обяви и следващия етап от европейската мобилизация. На 26 ноември организацията ще проведе символично шествие и протестна акция в европейския квартал на Брюксел. Датата съвпада със специалното заседание на Европейския съвет, на което държавните и правителствените ръководители на ЕС ще обсъждат ключови въпроси, свързани с бюджета на Съюза и бъдещето на европейското земеделие.

За новия етап от кампанията Copa-Cogeca представи в Дъблин и кратък видеоклип с посланието: „ОСП укрепва нашата отбрана“. Мобилизацията надгражда двегодишна поредица от протести и инициативи в различни европейски държави в защита на ОСП и нейния бюджет. Сред тях са първата петиция на Copa-Cogeca, подкрепена от над 8000 организации, протестът на 10 000 фермери в Брюксел през декември миналата година и приетата през октомври Стокхолмска декларация, с която земеделските организации в Европа отправиха общ призив за действия.