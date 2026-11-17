Доматите поскъпват с 10.3%, пиперът – с 8.8%, а месото и млечните продукти отчитат месечно увеличение съответно от 0.6% и 0.5%. Облеклото и обувките са сред стоките с най-голямо поскъпване

Годишната инфлация в България достигна 6% през октомври 2026 г., а месечната е 1.2%. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 0.6% спрямо септември, като най-голямо увеличение при отделните храни е отчетено при доматите и пипера.

Доматите поскъпват с над 10%, пиперът – с 8.8%

През октомври най-сериозно увеличение на цените сред хранителните продукти е регистрирано при доматите – с 10.3%, и пипера – с 8.8%. По-скъпи са още зеленият фасул (3.8%), картофите (3.6%), бирата (2.9%) и зрелият чесън (2.2%). Увеличение има и при какаовите напитки (2.2%), макаронените изделия (1.8%), месото от домашни птици (1.8%), зрелия боб (1.6%), захарта (1.4%), оцета (1.4%) и зърнените закуски (1.4%). При основните хранителни групи цените на месото, субпродуктите и месните продукти са се повишили с 0.6%, а тези на млякото, млечните продукти и яйцата – с 0.5%. Без промяна остават цените в групата на хляба, хлебните и сладкарските изделия. Поевтиняване е отчетено при кореноплодните зеленчуци – със 7.3%, зрелия лук – с 5.8%, гроздето – с 5.7%, гъбите – с 3.4%, ябълките и зелето – с по 2.8%. По-ниски са и цените на шоколада и шоколадовите изделия (1.7%), чая (1.7%), цитрусовите плодове (1.6%) и лещата (1.1%).

Облеклото и обувките с най-голямо поскъпване

Най-голямо месечно увеличение на цените през октомври е отчетено при облеклото и обувките – със 7.4%, следвани от развлеченията, спорта и културата със 7% и образователните услуги с 2.5%. При нехранителните стоки обувките са поскъпнали с 8.9%, а облеклото – с 6.8%. Увеличение има още при централното газоснабдяване (4.5%), въглищата (3.9%), метана за леки транспортни средства (3.6%), прахосмукачките (3.5%) и пелетите (3.2%). Поевтиняване е регистрирано при международните полети – с 20.9%, газта пропан-бутан за леки транспортни средства – с 8.7%, както и при хотелите във ваканционни центрове и курорти – с 2.4%. При медицинските услуги стоматологичните услуги са поскъпнали с 3.4%, лекарските услуги – с 1.6%, а услугите на медицинските лаборатории – с 0.2%. Цените на лекарствените продукти остават без промяна.

Натрупаната инфлация за пет години е 41.5%

Инфлацията от началото на 2026 г., измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 5.4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо същия период година по-рано е 5.1%. За последните три години натрупаната инфлация достига 13.7%, а за последните пет години – 41.5%. По хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) месечната инфлация през октомври е 0.7%, а годишната – 5.9%. Натрупаното увеличение от началото на годината е 5.6%, а средногодишната инфлация – 4.4%. За последните пет години натрупаната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, е 36.4%.

Малката потребителска кошница поскъпва с 2.4% за година

Индексът на цените на малката кошница, който отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, се е увеличил с 0.7% през октомври спрямо предходния месец. Годишното увеличение е 2.4%. Най-голямо месечно поскъпване в малката потребителска кошница е отчетено при нехранителните стоки – с 1.4%. Хранителните продукти са поскъпнали с 0.7%, а услугите – с 0.1%.

Източник: НСИ – Инфлация и индекси на потребителските цени, октомври 2026 г..