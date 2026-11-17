Цените на селскостопанската продукция се повишават с 2.8%, но животновъдството отчита спад, показват данните на НСИ

През третото тримесечие на 2026 г. цените на селскостопанската продукция се повишават с 2.8% спрямо същия период на миналата година, докато продуктите и услугите за текущо потребление в земеделието поскъпват с 11.5%. Най-сериозно е увеличението при електроенергията и горивата, както и при минералните торове, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Цените на зеленчуците се повишават, а на животинската продукция спадат

Индексът на цените на производител в селското стопанство през третото тримесечие на 2026 г. нараства с 2.8% спрямо същото тримесечие на 2025 г. Това се дължи на увеличението с 4.1% на цените в растениевъдството. В животновъдството е отчетено понижение от 2.5%. При сравнението с 2025 г. цените на селскостопанската продукция се увеличават с 0.2%. В растениевъдството ръстът е 0.7%, докато в животновъдството е регистриран спад от 2.1%.

Най-значително увеличение спрямо третото тримесечие на 2025 г. е отчетено при пресните зеленчуци – с 11.9%. Доматите поскъпват с 27%, зрелият кромид лук – с 15.2%, а салатите и марулите – с 6.6%.

При техническите култури цените се увеличават с 9.5%. Рапицата поскъпва с 11.4%, а слънчогледът – с 5.2%. При зърнените култури е отчетено леко повишение от 0.2%. Цените на ръжта и пшеницата нарастват съответно с 3.2% и 0.3%, докато при царевицата за зърно е регистриран спад от 1.8%.

Пресните плодове поевтиняват с 4.4%, като най-голямо е намалението при черешите и прасковите – с 18.3%. При сравнението с 2025 г. тенденцията при основните култури се запазва, с изключение на зърнените. При тях е отчетено понижение на цените с 4.3%, обусловено от спада при пшеницата – с 4.8%, и царевицата за зърно – с 1.5%. Цените на техническите култури се повишават с 5.6%. Увеличение е регистрирано както при семената от репица и рапица – с 9.4%, така и при маслодайния слънчоглед – с 2%.

Пресните зеленчуци поскъпват с 11.4%. Най-съществено е увеличението при доматите – с 25%, и салатите и марулите – със 17%. При краставиците и корнишоните обаче е отчетено поевтиняване с 11.2%. При пресните плодове е регистриран спад на цените с 3.7%. Основен принос за него имат черешите, които поевтиняват с 49.1%, кайсиите – с 24.9%, и вишните – с 21.3%. При останалите плодове се наблюдава увеличение на цените.

В животновъдството цените на живите животни намаляват с 2.5% спрямо третото тримесечие на 2025 г. Най-съществен е спадът при свинете – с 20.7%. При продуктите от животновъдството също е регистрирано понижение от 2.5%, основно заради поевтиняването на кравето мляко с 8.1%. При кокошите яйца е отчетено увеличение от 4.7%.

При сравнението с 2025 г. цените на живите животни спадат с 2.1%, като при свинете намалението е 14.6%. Продуктите от животновъдството също поевтиняват с 2.1%, а кравето мляко – с 8.8%. Цените на кокошите яйца се повишават с 4.9%.

Електроенергията, горивата и торовете поскъпват най-силно

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство през третото тримесечие на 2026 г. е с 11.5% по-висок спрямо същия период на предходната година. При сравнението с 2025 г. увеличението е 10.3%. Спрямо третото тримесечие на 2025 г. най-сериозно е поскъпването при електроенергията и горивата – с 23.3%. Минералните торове са с 20.2% по-скъпи, посевният и посадъчният материал – с 9.1%, ветеринарномедицинските продукти – с 3.8%, а фуражите – с 3.3%.

Единствено при продуктите за растителна защита е отчетено минимално понижение на цените – с 0.1%. При сравнението с 2025 г. електроенергията и горивата поскъпват с 21.7%, а минералните торове – с 18.3%. Увеличение има още при ветеринарномедицинските продукти – с 4.4%, фуражите – с 2.7%, и посевния и посадъчния материал – с 2.1%.

Цените на продуктите за растителна защита се запазват на нивата от предходната година.

Източник: Национален статистически институт (НСИ) – „Цени и индекси на цените в селското стопанство – III тримесечие 2026 година“.

НСИ – Селско и горско стопанство, тримесечни данни