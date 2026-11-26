През 2025 г. в аграрния отрасъл е формирана брутна добавена стойност в размер на 2,9 млрд. евро

Министерският съвет прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2026 г. Той включва обстоен анализ за миналата и прогнозни данни за настоящата година.

През 2025 г. брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 2,9 млрд. евро, отбелязвайки увеличение с 0,4% спрямо предходната година в реално изражение. Предварителните данни за първите две тримесечия на 2026 г. сочат реален ръст на БДС от аграрния отрасъл съответно с 3% и 6,9% на годишна база.

В рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., през 2025 г. в отрасъла са постъпили общо 997 млн. евро по линия на директните плащания и интервенциите, свързани с инвестиции, установяване на млади и нови земеделски стопани, обмен на знания, сътрудничество и инструменти за управление на риска. Подкрепата за земеделските стопани от националния бюджет по схемите за държавна помощ възлиза на близо 198 млн. евро. През годината са изплатени над 11 млн. евро по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.

Докладът очертава приоритетите и целите на политиката в аграрния сектор, както и предвидените мерки за тяхното реализиране през 2027 г.