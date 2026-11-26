Работим за повишаване обществената информираност за възможностите за опазване богатството и разнообразието на българската природа, заяви зам.-министър проф. Палигоров

„Имаме нелеката задача да работим за повишаване обществената информираност за възможностите за опазване богатството и разнообразието на българската природа и за природосъобразните решения за стопанисване и управление на горското ни богатство в отговор на многобройните предизвикателства. Разчитаме, че с новоразкритите възможности ще реализираме в пълнота всички цели – образователна, информационна и практическа, като привлечем за обучения и демонстрации широк кръг от експерти, лесовъди, деца, ученици и доброволци в различни инициативи и дейности.“

Това заяви проф. д-р Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните при откриването на Център за адаптация към климатичните промени в град Оряхово.

Дейността на центъра ще се администрира от Северозападно държавно предприятие – Враца (СЗДП) като част от трансграничен проект по програмата Interreg Румъния–България 2021-2027.

„Центърът ще даде възможност за обмен на опит и добри практики между институциите на двете съседни държави – България и Румъния по отношение превенция на най-значимите рискове от бедствия и пожари за оптимални решения за устойчивото управление и опазване на горските ресурси, което ние, като ръководство на Министерство на земеделието и храните подкрепяме. Уверени сме, че само с общите усилия на институциите и всички заинтересовани страни можем да устоим на климатичните, икономически и социални предизвикателства на съвремието, така че да запазим виталността на гората и нашата обща природа за следващите поколения“, посочи още зам.-министър Палигоров в приветствието си, като отправи поздравления за успешен старт на инициативата от името на министър Абровски.

„Климатичните предизвикателства вече са ежедневие, с което лесовъдите и обществото ни се сблъскват непрекъснато. С този център ние инвестираме в превенция и знание. Създадохме модерна база, в която експерти, доброволци и ученици ще се обучават как да пазят горите и да реагират адекватно при бедствия“, заяви директорът на СЗДП инж. Димитър Ганчев, домакин на събитието, в което участваха и изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев и областният управител на Област Враца Росен Михайлов.

На събитието бяха представени и румънските партньори от Инспектората за извънредни ситуации Олтения, както и от Институцията на Префекта и Окръжната дирекция на полицията в окръг Долж, Румъния.