Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

България подписа Декларацията на министрите от Десетата конференция „Горите на Европа“ (FOREST EUROPE)

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Заместник-министър проф. д-р Иван Палигоров участва от името на страната ни на престижния форум

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров взе участие в Десетата министерска конференция „ГОРИТЕ НА ЕВРОПА“ (FOREST EUROPE), която се проведе в Стокхолм, Кралство Швеция в периода 2-3 юни 2026 г.  Конференцията на министрите е най-високият политически форум за обсъждане на проблемите на горите и горското стопанство в пан-европейския регион и има за цел да постигне политически споразумения за  стратегическа рамка за продължаване на работата  по отношение на устойчиво управление на горите в Европа за бъдещия четиригодишен период.

Конференцията повдигна въпроси с важно политическо значение, като адаптацията към климатичните промени, справяне с рисковете от пожари, използване на дървения материал в строителството, бъдещето на работната сила в горите, както и политическите инструменти за гарантиране и финансиране на биоразнообразието и ролята на горите в цялостния геополитически контекст. Представени бяха ключови констатации от Доклада за състоянието на горите в Европа 2025 г.

Декларацията на министрите от Стокхолм под надслов „Устойчиви гори за устойчиви общества“ бе подписана от 31 страни по процеса и Европейската Комисия. Документът е резултат на обстойни преговори, експертни анализи и оценки, извършени в рамките на процеса, предшестващ форума на високо равнище и има политически и декларативен характер. Декларацията е отворена за присъединяване и подписване и от останалите страни по процеса. Делегатите приеха с акламация кандидатурата на Албания за Председателство на “Горите на Европа” от 2027 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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