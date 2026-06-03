България подписа Декларацията на министрите от Десетата конференция „Горите на Европа“ (FOREST EUROPE)

Заместник-министър проф. д-р Иван Палигоров участва от името на страната ни на престижния форум

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров взе участие в Десетата министерска конференция „ГОРИТЕ НА ЕВРОПА“ (FOREST EUROPE), която се проведе в Стокхолм, Кралство Швеция в периода 2-3 юни 2026 г. Конференцията на министрите е най-високият политически форум за обсъждане на проблемите на горите и горското стопанство в пан-европейския регион и има за цел да постигне политически споразумения за стратегическа рамка за продължаване на работата по отношение на устойчиво управление на горите в Европа за бъдещия четиригодишен период.

Конференцията повдигна въпроси с важно политическо значение, като адаптацията към климатичните промени, справяне с рисковете от пожари, използване на дървения материал в строителството, бъдещето на работната сила в горите, както и политическите инструменти за гарантиране и финансиране на биоразнообразието и ролята на горите в цялостния геополитически контекст. Представени бяха ключови констатации от Доклада за състоянието на горите в Европа 2025 г.

Декларацията на министрите от Стокхолм под надслов „Устойчиви гори за устойчиви общества“ бе подписана от 31 страни по процеса и Европейската Комисия. Документът е резултат на обстойни преговори, експертни анализи и оценки, извършени в рамките на процеса, предшестващ форума на високо равнище и има политически и декларативен характер. Декларацията е отворена за присъединяване и подписване и от останалите страни по процеса. Делегатите приеха с акламация кандидатурата на Албания за Председателство на “Горите на Европа” от 2027 г.