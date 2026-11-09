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БАБХ върна 6,6 тона ориз и подправки от Индия заради липса на документи

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При проверката е установено, че за стоките не са представени задължителните документи на официалните власти, както се изисква съгласно действащото законодателство

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допуснаха в страната товарен камион, превозващ пратка ориз и подправки на ГКПП „Калотина“. Стоките са с общо нето тегло 6620 кг и са с произход Индия. Пратката включва 5720 кг ориз, 300 кг кориандър, 300 кг кимион и 300 кг куркума. Цялото количество е върнато незабавно.

При проверката е установено, че за стоките не са представени задължителните документи на официалните власти, както се изисква съгласно действащото законодателство.

Контролът на БАБХ върху вноса на храни е постоянен с цел недопускане на продукти, които не отговарят на приложимите изисквания за безопасност.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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