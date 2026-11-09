БАБХ върна 6,6 тона ориз и подправки от Индия заради липса на документи

При проверката е установено, че за стоките не са представени задължителните документи на официалните власти, както се изисква съгласно действащото законодателство

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допуснаха в страната товарен камион, превозващ пратка ориз и подправки на ГКПП „Калотина“. Стоките са с общо нето тегло 6620 кг и са с произход Индия. Пратката включва 5720 кг ориз, 300 кг кориандър, 300 кг кимион и 300 кг куркума. Цялото количество е върнато незабавно.

При проверката е установено, че за стоките не са представени задължителните документи на официалните власти, както се изисква съгласно действащото законодателство.

Контролът на БАБХ върху вноса на храни е постоянен с цел недопускане на продукти, които не отговарят на приложимите изисквания за безопасност.