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България и Гърция подготвят тригодишен план за туризма

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министрите Илин Димитров и Олга Кефалояни обсъдиха в Лондон общи инициативи за далечни пазари и по-силна координация на европейско ниво

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе двустранна среща с министъра на туризма на Гърция Олга Кефалояни в рамките на World Travel Market 2026 в Лондон. Срещата е част от активната програма на българския министър на едно от най-значимите международни събития за туристическия сектор.

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Министрите Илин Димитров и Олга Кефалояни обсъдиха в Лондон общи инициативи за далечни пазари и по-силна координация на европейско нивоТуристическият обмен между двете държави остава на изключително високо ниво. За периода януари–август 2026 г. са отчетени над 836 хил. посещения на гръцки граждани в България.

В центъра на разговора беше новият План за съвместно сътрудничество в областта на туризма за периода 2027–2029 г. Проектът вече е изпратен по дипломатически път, като България предлага документът да бъде подписан по време на предстоящата 127-а сесия на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) в Абу Даби.

„Имаме възможност заедно да представяме региона пред света и да имаме по-силен глас при решенията за бъдещето на европейския туризъм. Искаме отличните отношения между България и Гърция да доведат до отваряне на нови пазари“, заяви министър Димитров.

Туристическият обмен между двете държави остава на изключително високо ниво. За периода януари–август 2026 г. са отчетени над 836 хил. посещения на гръцки граждани в България.

Двамата министри обсъдиха възможностите България и Гърция да реализират съвместни кампании на далечни пазари, включително чрез програми и проекти на Европейската туристическа комисия. Целта е да използваме потенциала на региона и да достигаме заедно до туристи от пазари, за които комбинираните маршрути и преживявания в Югоизточна Европа са все по-привлекателни.

Друг важен акцент беше необходимостта от по-силна координация между България и Гърция на ниво Европейски съюз. Двете страни очакват новата Европейска стратегия за туризма да бъде практически ориентирана и да предложи конкретни мерки за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на европейския туристически сектор.

Министър Димитров представи пред гръцкия си колега и създадената в България Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, като отправи покана към гръцки университети да се включат в инициативата. България работи за разширяването на международното партньорство в образованието, подготовката на кадри и обмена на знания и експертиза в туризма.

Обсъдено бе и партньорството в UN Tourism. България официално издигна кандидатурата си за нов мандат в Изпълнителния съвет на организацията за периода 2027–2031 г. и разчита на подкрепата на Гърция.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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