Въглеродно земеделие
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Силен интерес към българската фуражна индустрия на EuroTier 2026

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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По оценка на участниците всяка от българските компании е посрещала между 80 и 100 посетители дневно на националния павилион в Хановер

Десет души от екипите на участващите компании и на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ) работиха на българския щанд и бяха в постоянен контакт с посетителите. Силният интерес беше както към България, така и към българската продукция. Щандът даде на компаниите възможност да представят продуктите си пред международна професионална публика и да разговарят пряко с потенциални клиенти и партньори.

АКЦЕНТИ
По оценка на участниците всяка от българските компании е посрещала между 80 и 100 посетители дневно на националния павилион в ХановерНови решения в храненето на животнитеСелекция на живо и нова техника за фермитеИзкуствен интелект в храненето и грижата за животните

СПКФ организира българския национален павилион за втори път след участието през 2024 г., с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. EuroTier, водещото световно изложение за професионално животновъдство, се проведе от 10 до 13 ноември в Хановер. По данни на организатора DLG за тазгодишното издание са се регистрирали над 2 100 изложители от 55 държави.

Нови решения в храненето на животните

Сред решенията, които открояваме като Съюз на производителите на комбинирани фуражи, е отличен със златен медал допълващ фураж за млечни крави. Той използва активни вещества от растителен произход, за да подобри усвояването на азота и калция от дажбата. Според DLG този подход може да намали загубите на азот и свързаните с тях амонячни емисии.

Със сребърен медал беше отличена технология, която предпазва протеина от рапица и соя от преждевременно разграждане в търбуха, така че повече от него да достигне до тънките черва в усвоима форма. Това дава възможност за по-прецизно балансиране на протеина в дажбите на млечните крави.

Селекция на живо и нова техника за фермите

В специализираната зона за животновъдна селекция водещи развъдни организации представиха на живо елитни разплодни животни и тяхното потомство. Сред млечните и месодайните породи говеда бяха Холщайн, Браун Суис, Симентал, Ангус, Херефорд и Уагю. Имаше и представяния на овце, кози и коне. Сред примерите в генетиката бяха селекцията за естествена безрогост при Симентала и оценяването на разплодни бикове по показателите за състава на млякото на техните дъщери.

Изложението показа и най-новата селскостопанска техника за животновъдството. В специализираната зона за груби фуражи бяха представени машини за косене, прибиране, обработка и транспорт, а посетителите можеха да видят автоматизирани системи за доене в действие.

Изкуствен интелект в храненето и грижата за животните

От СПКФ открояваме и един пример за практическо приложение на изкуствения интелект в свиневъдството. В отличен със златен медал родилен бокс камери следят поведението на свинята майка и прасенцата в реално време. Системата използва тези данни, за да настройва автоматично температурата в зоната за прасенцата и режима на хранене на свинята майка. Разработката получи и награда за принос към благосъстоянието на животните.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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