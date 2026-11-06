Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

БАБХ затвори топла точка в супермаркет в Разград заради лоша хигиена

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград затвориха топла точка в голям супермаркет в града. Причината е незадоволително хигиенно състояние и липса на част от задължителните записи по системата за управление на безопасността на храните.

Проверката е извършена в рамките на съвместните контролни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание.

Работата на топлата точка ще може да бъде възобновена след отстраняване на нарушенията и последваща проверка от инспекторите на ОДБХ – Разград.

Контролните действия продължават.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
БАБХ спря 5298 кг пипер от Албания заради пестициди
БАБХ спря търговия с над 5500 л плодови напитки в София
Над 1 тон месни продукти от цех в Шуменско отива за унищожаване
БАБХ спря над 130 тона леща с изтекъл срок на годност
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ затвори топла точка в супермаркет в Разград заради лоша хигиена
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Започна работа Националното звено за контрол на цените на храните
АктуалноАкцентиПолитика и факти
Шишков: Дунав може да бъде двигател за развитието на регионите
Финансиране в земеделието
България проучва възможности за внос на ембриони и генетичен материал от САЩ
АктуалноРегиони
Земеделските стопани в Добрич могат да подават заявления за оглед на наводнени...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама