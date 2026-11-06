БАБХ затвори топла точка в супермаркет в Разград заради лоша хигиена

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград затвориха топла точка в голям супермаркет в града. Причината е незадоволително хигиенно състояние и липса на част от задължителните записи по системата за управление на безопасността на храните.

Проверката е извършена в рамките на съвместните контролни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание.

Работата на топлата точка ще може да бъде възобновена след отстраняване на нарушенията и последваща проверка от инспекторите на ОДБХ – Разград.

Контролните действия продължават.