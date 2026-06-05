БАБХ спря дейността на нерегистрирана детска млечна кухня в Смолян

При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и записи към нея

БАБХ спря дейността на детска млечна кухня, стопанисвана от Община Смолян. Дейността е извършвана нерегламентирано и без регистрация по Закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и записи към нея. Установено е и наличие на 4 кг краве сирене, което не съответства на нормативните изисквания. То е спряно от реализация и насочено за унищожаване. За констатираните нарушения е връчено разпореждане за спиране на дейността, а впоследствие ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Дейността на детската млечна кухня е осъществявана в кухненски блок към детска градина при добри хигиенни условия. При проверката е установено, че храните са в срок на годност и се съхраняват при необходимите температурни условия. Храните са доставени от регламентирани доставчици и са представени документи за произход.

Проверени бяха и кухненски блокове към две детски градини и едно средно училище. При две от проверките бяха установени несъответствия в поддръжката на материално-техническата база, за които ще бъдат връчени предписания с кратки срокове за изпълнение. В една от детските градини беше установено наличие на 6 кг ябълки с признаци на загниване. Количеството е спряно от реализация и е насочено за унищожаване.

В ОДБХ – Смолян беше проведена среща със заместник-кмета на Община Смолян, който бе запознат с констатациите от проверките. Представителите на местната власт заявиха готовност за предприемане на мерки за отстраняване на установените несъответствия.