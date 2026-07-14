БАБХ иззе над половин тон овча лой и млечни продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред

Общо 630 кг овча лой и 77 кг млечни продукти без документи за произход бяха иззети от инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на входа на страната инспекторите установиха 360 кг овча лой без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на втори автобус с турска регистрация бяха открити още 270 кг овча лой, също без документи за произход.

При друга проверка, извършена на микробус с българска регистрация, инспекторите установиха и 77 кг млечни продукти без необходимите документи за произход.

Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред.

Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.