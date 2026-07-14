Въглеродно земеделие
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Над 230 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната през месец юни

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати, чай матча на прах с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А или афлатоксини

След извършен официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от Българската агенция по безопасност на храните през месец юни в страната не са допуснати 56 пратки с над 230 тона стоки с произход от трети държави. Проверките се извършват на одобрените гранични контролни пунктове при засилен контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в ЕС.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати, чай матча на прах с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А или афлатоксини, шамфъстък с микотоксини, както и кимион с високо съдържание на пиролизидинови алкалоиди.

При фитосанитарния контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им.

В категорията на продуктите от животински произход са спрени за внос пратки с телешко месо поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратки с трайни съставни продукти.

Създадени са общо 47 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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