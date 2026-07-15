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БАБХ извърши над 2600 проверки за седмица, над 2,4 тона храни са изтеглени от пазара

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролът е обхванал както планови проверки, така и проверки по сигнали на граждани, тематични кампании и проверки, свързани с регистрацията на обекти по Закона за храните

Над 2600 проверки, два затворени обекта и повече от 2,4 тона храни, изтеглени от пазара – това е равносметката от официалния контрол, извършен от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в периода 3 – 9 юли 2026 г.

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Контролът е обхванал както планови проверки, така и проверки по сигнали на граждани, тематични кампании и проверки, свързани с регистрацията на обекти по Закона за хранитеВ резултат на проверките са унищожени 1032,64 кг храни от животински произход без документи за произход, с изтекъл срок на годност или без необходимата етикетировка. Под възбрана са поставени още:

В рамките на една седмица инспекторите на Агенцията са извършили общо 2665 проверки на обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене и други обекти по хранителната верига. В резултат на осъществения контрол са издадени 154 предписания за отстраняване на установени несъответствия, съставени са 16 акта за установяване на административни нарушения, а дейността на два обекта е преустановена поради незадоволително хигиенно състояние.

Контролът е обхванал както планови проверки, така и проверки по сигнали на граждани, тематични кампании и проверки, свързани с регистрацията на обекти по Закона за храните. През отчетния период са извършени 1136 планови проверки, 159 проверки по сигнали и жалби, 1056 тематични проверки и 314 проверки, свързани с регистрацията на обекти.

В резултат на проверките са унищожени 1032,64 кг храни от животински произход без документи за произход, с изтекъл срок на годност или без необходимата етикетировка. Под възбрана са поставени още:

  • 110 кг храни от животински произход,
  • 1284,50 кг храни от неживотински произход, и
  • 1,5 литра плодов сок,

Поради липса на документи за произход, неправилно съхранение, продажба в нерегламентирани обекти или изтекъл срок на годност.

Сред най-често установяваните нарушения са предлагането на храни с изтекъл срок на годност, липсата на документи за произход и етикетировка, неспазването на условията за съхранение, незадоволителното хигиенно състояние на обектите, пропуските при прилагането на системите за управление безопасността на храните, както и извършването на дейност без необходимата регистрация.

През периода в Националния регистър по Закона за храните са вписани и 293 нови обекта, което е част от текущата дейност на БАБХ за поддържане на актуален регистър на операторите в хранителния сектор.

Българската агенция по безопасност на храните продължава да осъществява последователен официален контрол в цялата страна с цел гарантиране безопасността на храните, защита на потребителите и създаване на равнопоставени условия за коректните оператори в хранителния сектор.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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