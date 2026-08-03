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БАБХ възбрани и насочи за унищожаване над 174 тона храни в рамките на месец

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, за периода 22.06.2026 до 21.07.2026 г.

Възбранени и насочени за унищожаване са 174 092,387 кг храни от животински и неживотински произход. Най-често установяваните нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, храни с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

За посочения период са издадени:

  • 859 предписания и 120 акта за установяване на административни нарушения;
  • 25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни, от които 2 са за предприятия и складове за търговия на едро с храни, а 23 – за обекти за търговия на дребно;
  • 6 заповеди за спиране на част от дейността на обекти за храни, от които 3 предприятия за производство на храни и 3 заведения за обществено хранене и магазини за хранителни стоки.

Контролната дейност на Агенцията продължава с цел гарантиране безопасността на храните и защита на потребителите. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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