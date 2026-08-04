Проект RESCALE ще подкрепи 200 малки и средни предприятия от България и Сърбия с програма за развитие на стойност 6 млн. евро

Компаниите могат да подават заявления за участие до 15 септември

200 малки и средни предприятия от България и Сърбия ще получат достъп до цялостна програма за развитие на стойност над 6 млн. евро, която ще включва интернационализация, повишаване на капацитета, достъп до нови пазари и подкрепа за разработване и внедряване на иновативни решения. Инициативата се реализира по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Interreg VI-A ИПП България – Сърбия 2021-2027 чрез стратегическия проект „Мащабиране на регионите (RESCALE)“, изпълняван по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“. Водещ партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), а партньори са Търговско-промишлената камара на Сърбия и Научно-технологичният парк Ниш.

В момента тече активната фаза на проекта, като малките и средни фирми могат да заявят интерес за участие в него и да се включат в цялостната програма.

Проектът е първата по рода си инициатива по програмата, която предлага цялостен модел за подкрепа на бизнеса от двете страни на границата. Вместо отделни обучения или консултации, RESCALE предоставя последователна пътека за развитие – от анализ на потребностите на предприятието до достъп до международни пазари, персонализирани услуги и подкрепа за разработване на иновации. В първия етап ще бъдат включени до 100 предприятия от България и още до 100 предприятия от Сърбия. Те ще преминат през шест последователни фази, според постигнатите резултати и своите потребности. Първата фаза включва бизнес диагностика и изготвяне на индивидуален профил с експертни препоръки. Следват специализирани обучения и менторство, участие в търговски мисии и международни изложения, персонализирани консултантски услуги за растеж и развитие, а за най-успешните предприятия – достъп до научна инфраструктура за разработване и тестване на нови продукти и бизнес решения.

Подкрепата е насочена към четири тематични направления:

интернационализация – подготовка за международни пазари, експортна готовност и изграждане на бизнес партньорства; дигитализация – внедряване на цифрови технологии, автоматизация, киберсигурност и изкуствен интелект; зелена икономика – ресурсна и енергийна ефективност, кръгова икономика и устойчиви бизнес модели; туризъм – развитие на туристически продукти и услуги, маркетинг, дигитални решения и трансгранично сътрудничество.

В рамките на проекта ще бъде изготвено и задълбочено изследване на икономическите връзки между България и Сърбия със съдействието на Световната банка. Анализът ще идентифицира секторите с най-голям потенциал за растеж и ще подпомогне разработването на бъдещи политики за насърчаване на икономическото развитие в трансграничния регион.

Допустими за участие са малки и средни предприятия, регистрирани и/или осъществяващи стопанска дейност в областите Видин, Монтана, Враца, Софийска област, Перник и Кюстендил. Участието е безвъзмездно за представителите на бизнеса. Предоставените услуги представляват минимална помощ (de minimis), като максималният индикативен размер на подкрепата при участие във всички приложими фази може да достигне 60 645 евро за една компания.

Предприятията могат да заявят интерес за участие до 15 септември 2026 г., като попълнят онлайн формуляра: https://forms.gle/TtL426vmiMs9cgmD8 . След подаване на заявката експерт ще се свърже с всяко едно от тях, за да представи процедурата за кандидатстване, необходимите документи и следващите стъпки.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ИАНМСП: https://shorturl.at/N3hJP.