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Дирекциите “Социално подпомагане” приемат заявления за целева помощ за отопление до 31 октомври

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Помощта се отпуска за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г.

До 31 октомври 2026 г. дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон е 321,95 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Сумата беше определена със заповед на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобразно промените в цените на електроенергията за битовите потребители. Помощта се отпуска за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г.

АКЦЕНТИ
Помощта се отпуска за периода 1 ноември 2026 г. – 31 март 2027 г.Към 30 юли 2026 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са подадени над 216 000 заявления-декларации за целева помощ за отопление, от които 215 647 са в процес на обработка.

Към 30 юли 2026 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са подадени над 216 000 заявления-декларации за целева помощ за отопление, от които 215 647 са в процес на обработка.

Изплащането на помощта ще започне от 15 август 2026 г. Средствата ще бъдат преведени на два  транша. Първата част ще е за ноември и декември и ще е в размер на 128,78 евро. Тя ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, през който е издадена заповедта за отпускането ѝ. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март и ще е на стойност 193,17 евро. Средствата ще бъдат изплатени до 31 януари 2027 г.

Право на целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението за отпускане на помощта, е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в бюро по труда най-малко три месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление.

Заявления-декларации могат да се подават на място в дирекциите „Социално подпомагане“, чрез лицензиран пощенски оператор, както и по електронната поща и чрез квалифициран електронен подпис.

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път чрез – https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/1215

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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