БАБХ започва проверки за спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните стопанства

Проверките се предвижда да продължат до 14 август 2026 г.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки във всички регистрирани свиневъдни стопанства в страната за спазването на мерките за биосигурност и изпълнението на Програмата за надзор и контрол на Африканската и Класическата чума по свинете. Проверките се предвижда да продължат до 14 август 2026 г.

Мярката се предприема във връзка с повишения риск от разпространение на заболяването след регистрираните огнища в южните части на Румъния, в близост до границата с България, и е част от превантивните действия за недопускане на заболяването на територията на страната.

По време на проверките инспекторите ще следят за прилагането на основните мерки за биосигурност в стопанствата, включително използването на дезинфекционни средства и съоръжения, контрола на достъпа до животновъдните обекти, воденето на задължителната документация, изпълнението на програмите за надзор, включително вземането и изпращането на проби, както и спазването на останалите ветеринарномедицински изисквания.

Особено внимание ще бъде обърнато и на животновъдните обекти за отглеждане на свине за лични нужди, където ще се следи за изпълнението на мерките, предвидени в Плана за действия в Република България за превенция на Африканската чума по свинете. Сред тях са извършването на периодичната инвентаризация на личните стопанства, регистрацията на животните и прилагането на основните мерки за биосигурност.

БАБХ призовава всички стопани да проявяват висока отговорност и стриктно да спазват въведените мерки, тъй като именно превенцията остава най-ефективният начин за предпазване на животновъдния сектор от тежки икономически загуби. При съмнение за заболяване фермерите трябва незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар или съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

БАБХ призовава гражданите да подават сигнали и при съмнения за нерегламентирани придвижвания, търговия или внос на живи животни, както и за други нарушения. Сигнали могат да се подават и на денонощния горещ телефон на БАБХ – 0700 122 99.

Българската агенция по безопасност на храните предоставя и актуална информация за епизоотичната обстановка за основните заболявания по животните в България, региона и Европа. Към момента данните показват, че рискът от навлизане и разпространение на заразни заболявания остава висок, което налага поддържането на постоянна готовност и стриктно спазване на мерките за биосигурност.

Африканска чума по свинете

Епизоотичната обстановка по отношение на заболяването на Африканската чума по свинете също остава влошена.

Продължава разпространението на болестта в популацията на дивите свине, като от началото на годината в Европа са констатирани общо 753 огнища, а в България – 278 случая.

За 2026 година в Европа са регистрирани и 438 огнища при домашни свине, като техния брой е най-значителен в Сърбия – 175 случая и в Румъния – със 155 огнища. У нас последното регистрирано огнище на АЧС при домашни свине е от март 2024 г.

Период: 01.01.2026 – 28.07.2026 г.

Шап по чифтокопитните животни

От началото на годината огнища на заболяването са констатирани на територията Кипър и Гърция, като в Гърция – те са установени единствено на остров Лесбос. Общият брой на регистрираните огнища в Кипър е 121 броя, а на остров Лесбос – 159.

До момента в България няма констатирани случаи на шап, като последно заболяването е регистрирано в страната ни през 2011 г.

Период: 01.01.2026 – 28.07.2026 г.

Чума по дребните преживни животни

Заболяването се разпространи през лятото на 2024 г. в Румъния и Гърция.

От началото на 2026 г. – са регистрирани 6 огнища в Румъния и 15 в Хърватия. У нас остава едно констатирано огнище, което към момента все още не е ликвидирано – в гр. Велинград, област Пазарджик от ноември 2024 г.

Период: 01.01.2026 – 28.07.2026 г.

Шарка по овцете и козите

През 2026 г. заболяването продължава да се констатира във всички съседни на България държави. От началото на годината до момента има установени 205 огнища в Гърция, 30 – в Турция, 25 – в Република Северна Македония, 5 – в Румъния и 1 в Сърбия. В страната ни са констатирани 4 огнища – първото е от месец февруари, а останалите три са – от месеците юни и юли.

Период: 01.01.2026 – 28.07.2026 г.

Настоящата обстановка в България на фона на регистрираните огнища в редица други държави не бива да води до подценяване на риска. Животновъдите следва да запазят повишена бдителност и да продължат стриктно да прилагат мерките за биосигурност, тъй като именно тяхното спазване е от ключово значение за предотвратяване на въвеждането и разпространението на заболяванията. (Повече за основните мерки за биосигурност можете да прочетете тук).