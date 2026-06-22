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БАБХ започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник, 22 юни, и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми.

Инспекторите на Агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи.

Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата от детските градини получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

БАБХ ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита на здравето на децата и гарантиране безопасността на предлаганите храни.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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