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БАБХ констатира огнище на шарка по ДПЖ в гр. Първомай, област Пловдив

АктуалноАкцентиЖивотновъдство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари т.г.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в гр. Първомай, област Пловдив. Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари т.г.

Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат гр. Първомай и селата Поройна и Татарево, община Първомай, област Пловдив.

Определена е 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Добри дол от община Първомай, област Пловдив; селата Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор и Избеглии от община Асеновград, област Пловдив; селата Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица и Милево от община Садово, област Пловдив; селата Скобелево, Върбица и Бодрово от община Димитровград, област Хасково; и селата Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ апелира стопаните към повишена бдителност и строго спазване на мерките за биосигурност. Редовната проверка на животните от стадото е от съществено значение. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни е необходимо незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на по-нататъшното ѝ разпространение. Припомняме, че сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0 700 122 99.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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