РЕГИСТРАЦИЯТА за 13-та Национална среща на земеделските производители в България е официално ОТВОРЕНА

От 1 ноември 2026 г. стартира онлайн регистрацията за участие.

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) обявява началото на регистрацията за 13-то издание на Националната среща на земеделските производители в България, което ще се проведе на 24 и 25 март 2027 г. в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък.

Регистрацията е вече активна на официалния сайт: ns.azpb.org

Може да се регистрирате и чрез директната форма:

Изданието през 2027 г. ще бъде специално и ще премине под знака на 20 години от членството на България в Европейския съюз. Юбилей, който ни дава повод не само да погледнем назад, но и да поставим важните въпроси за бъдещето на българския агросектор.

Две десетилетия след присъединяването ни към ЕС, в свят на нарастваща геополитическа несигурност, икономически предизвикателства и променящи се европейски приоритети, е време за откровена равносметка: какво постигнахме, кои възможности пропуснахме и какво трябва да отстояваме занапред. На прага на новия програмен период след 2027 г. и предстоящите промени в Общата селскостопанска политика тези въпроси придобиват още по-голяма тежест.

Заедно с представители на европейските и национални институции, земеделски производители и предприемачи, експерти и партньори ще обсъдим мястото на българското земеделие в променяща се Европа, неговата конкурентоспособност и решенията, които ще предопределят бъдещето на сектора.

Очакват Ви актуални дискусии, експертни панели, практически решения и възможности за нови професионални контакти.

Бъдете част от най-важния разговор за бъдещето на българското земеделие!

Регистрирайте се още днес, за да запазите своето място в най-значимия форум за земеделските производители в България.

ОЧАКВАМЕ ВИ!