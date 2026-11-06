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БАБХ затвори обект за продажба на дюнери в Пловдив

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Контролните действия по случая продължават

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, със съдействието на служители на Шесто районно управление на МВР – Пловдив, затвориха обект за продажба на дюнери в града, който е извършвал дейност без регистрация по Закона за храните.

Преди две седмици същият обект е бил проверен от инспектори на ОДБХ – Пловдив. Тогава е установено, че търговската дейност се осъществява без необходимата регистрация, за което на собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадена заповед за спиране на дейността.

Впоследствие в ОДБХ – Пловдив са постъпили три сигнала, че обектът продължава да работи. При днешната повторна проверка е констатирано, че дейността не е преустановена. Съставен и връчен е нов АУАН, а на място са поставени обозначителни стикери, с които се указва, че обектът е затворен и не се допуска търговия и реализация на храни в помещението.

Контролните действия по случая продължават.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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