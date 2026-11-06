БАБХ затвори обект за продажба на дюнери в Пловдив

Контролните действия по случая продължават

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив, със съдействието на служители на Шесто районно управление на МВР – Пловдив, затвориха обект за продажба на дюнери в града, който е извършвал дейност без регистрация по Закона за храните.

Преди две седмици същият обект е бил проверен от инспектори на ОДБХ – Пловдив. Тогава е установено, че търговската дейност се осъществява без необходимата регистрация, за което на собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадена заповед за спиране на дейността.

Впоследствие в ОДБХ – Пловдив са постъпили три сигнала, че обектът продължава да работи. При днешната повторна проверка е констатирано, че дейността не е преустановена. Съставен и връчен е нов АУАН, а на място са поставени обозначителни стикери, с които се указва, че обектът е затворен и не се допуска търговия и реализация на храни в помещението.

Контролните действия по случая продължават.