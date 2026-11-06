Животновъди и птицевъди одобряват кризисната помощ за земеделието

Браншът с различни оценки за кризисната помощ в земеделието

Кризисната помощ за земеделските производители среща положителни оценки в животновъдството и птицевъдството, но предизвиква и дискусии за начина на разпределение на средствата. Животновъдът Румен Бонев от село Крапчене определя подкрепата като навременна след тежката суша и липсата на фуражни добиви. Председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов също приветства мярката, докато от Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ предпочитат първо да видят реалния й ефект. От бранша на зърнопроизводителите няма официална позиция по въпроса.

„Кризисната мярка е много на време се дава за подпомагане на животновъдите относно сектор „мляко“. Миналата година относно сушата ние не можахме да добием никаква реколта. Отглеждането на животните е на място, няма паша, и изхранването беше много трудно. Добиви абсолютно никакви. Годината беше отчетена без добиви. При нас нещата са много тежки. Помощта е навреме и съобразно министерството и най-вече да благодарим на министъра, който ни подпомогна в този тежък момент. Най-после се сетиха и за нас,“ коментира за Агрозона животновъдът Румен Бонев.

Той е от село Крапчене и гледа около 500 животни. Бонев коментира и негативните коментари за кризисната помощ. „Кое е това негативното? Тези, които са подали и всичко им е редовно, те ще получат помощ. А тези, които не са си подали документите и не работят по регламент, никой не е виновен, че няма да получат помощ. Трябва да има прозрачност. Аз съм много благодарен в този тежък момент,“ споделя фермерът.

Гълъбов: Поздравления за новия кабинет за кризисната мярка в земеделието

Кризисната мярка в подкрепа на земеделските производители среща одобряване в птицевъдния сектор, въпреки дебатите около методологията за изчисление на компенсациите. Мярката, насочена към преодоляване на щетите от сушата и епизоотичните предизвикателства, дава необходима сигурност за стопаните, като фокусът пада върху бързите действия на държавата.

Председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов изрази категорична подкрепа за решимостта на правителството да помогне на засегнатите ферми.

„За кризисната мярка мога само да поздравя новия кабинет. Използва се една възможност да се подпомогнат засегнатите от сушата и от епизоотични проблеми ферми, което заслужава адмирация“, коментира Гълъбов пред „Агрозона“.

Той отбеляза, че като цяло ставките в сектора са коректни и отговарят на реалностите, макар че всяко ново разпределение естествено поражда известни дискусии сред производителите:

„Методиката, по която са изчислени ставките и географските критерии, очевидно не удовлетворява всички бенефициенти. При нашия сектор в птицевъдството няма големи проблеми. Имаме само един проблем с подценяване на сектор водоплаващи и по-точно патици мюлари. Останалите ставки са коректни“, обясни Гълъбов.

Балансирани очаквания в сектор „Плодове и зеленчуци“

Председателят на Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) Цветан Цеков също изрази прагматична позиция пред „Агрозона“, като посочи, че браншът предпочита да види ефекта от мярката на практика.

„По отношение на кризисната мярка засега ще запазим неутралитет по темата. Не можем да коментираме нещо предварително, защото имаше инициативи, които уж бяха много хубави и в последствие бяха овладени от субсидиевъди. Имаше и такива, които уж бяха много лоши като модел, но в същото време сработиха много добре за сектора“, обобщи Цеков.