„Мазали“ и био овцеферма „Долни Дъбник“ представят български продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Традиционни рецепти, чист състав и биологично животновъдство са сред акцентите на участието на двата производителя на общия щанд на АЗПБ

Българският семеен бизнес и модерното биологично животновъдство ще бъдат представени на 25-ото издание на международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Сред участниците на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) са „Мазали“ – производител на храни, вдъхновени от традиционната българска кухня, и био овцеферма „Долни Дъбник“, която съчетава съвременни технологии с отговорно отглеждане на животните.

Изложението ще се проведе от 11 до 14 ноември 2026 г. в Интер Експо Център – София. Участието на производителите е възможност да представят своите продукти пред професионална публика и да установят контакти с потенциални бизнес партньори и дистрибутори.

„Мазали“ – автентичният вкус на българската традиция

Българската семейна марка „Мазали“ залага на традиционни рецепти, подбрани суровини и съвременен подход към производството на хранителни продукти. Мисията на компанията е да съхранява автентичните вкусове на българската кухня и да ги предлага в съответствие със съвременните очаквания за качество и изчистен състав.

Асортиментът включва сладка, сиропи за лимонади, лютеници, айвар, кьопоолу и рачел от тиква. Производителят предлага разнообразие от плодови сладка, включително варианти без добавена захар, както и 15 вкуса сиропи за приготвяне на лимонади. Сред основните принципи на „Мазали“ са използването на качествени съставки и ограничаването на ненужните добавки. Компанията посочва, че не използва изкуствени оцветители, аромати и подобрители, а в производството си поставя акцент и върху щадящите технологии.

Голяма част от асортимента е подходяща за вегетарианци и вегани. Като част от стремежа си към по-отговорно производство марката използва предимно стъклени и хартиени опаковки. Чрез своите продукти „Мазали“ търси връзката между българското кулинарно наследство, качествената храна и съвременния начин на живот.

Био овцеферма „Долни Дъбник“ – модерно производство с грижа за животните

Био овцеферма „Долни Дъбник“ е сред съвременните български стопанства, които развиват биологично животновъдство с акцент върху качеството, проследимостта и устойчивото производство. Във фермата се отглеждат над 1800 овце при условия, съобразени с принципите на биологичното производство.

Стопанството разполага със съвременни съоръжения, включително специализиран доилен център и ветрозащитни щори, които допринасят за поддържането на подходящ микроклимат. Животните се отглеждат при условия, осигуряващи свободна паша, а храненето им е основано на биологично сертифицирани фуражи.

Фермата разполага и със собствени сертифицирани площи за производство на биологични фуражи. Това създава възможност за по-добър контрол върху храненето на животните и произхода на използваните суровини. Важна част от производствения модел е проследимостта на процесите и контролът на качеството. Целта е да се осигури висококачествена суровина за производството на млечни продукти, като същевременно се съчетават традиционните практики с технологични решения и отговорно отношение към животните и природата.

На изложението ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 био овцеферма „Долни Дъбник“ ще представи овче сирене, произведено от собствено мляко. Продуктът е част от стремежа на стопанството да предлага храни с ясен произход, контролирано качество и характерен вкус.

Българските производители – възможност за нови партньорства

Общият щанд на АЗПБ обединява компании с различен профил, които представят разнообразието на българското земеделие и хранително-вкусовата промишленост. Инициативата дава възможност на производителите да покажат своите продукти, да достигнат до нови пазари и да изградят делови контакти. Участието на „Мазали“ и био овцеферма „Долни Дъбник“ показва два различни подхода към създаването на качествени български храни – чрез съхраняване на традиционните рецепти и чрез модерно биологично животновъдство.

Посетителите могат да се запознаят с продукцията на българските компании на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център – София, от 11 до 14 ноември 2026 г.