Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

„Мазали“ и био овцеферма „Долни Дъбник“ представят български продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

АктуалноАкцентиСъбития
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Традиционни рецепти, чист състав и биологично животновъдство са сред акцентите на участието на двата производителя на общия щанд на АЗПБ

Българският семеен бизнес и модерното биологично животновъдство ще бъдат представени на 25-ото издание на международното хранително изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Сред участниците на общия щанд на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) са „Мазали“ – производител на храни, вдъхновени от традиционната българска кухня, и био овцеферма „Долни Дъбник“, която съчетава съвременни технологии с отговорно отглеждане на животните.

АКЦЕНТИ
Традиционни рецепти, чист състав и биологично животновъдство са сред акцентите на участието на двата производителя на общия щанд на АЗПБ„Мазали“ – автентичният вкус на българската традицияБио овцеферма „Долни Дъбник“ – модерно производство с грижа за животнитеБългарските производители – възможност за нови партньорства

Изложението ще се проведе от 11 до 14 ноември 2026 г. в Интер Експо Център – София. Участието на производителите е възможност да представят своите продукти пред професионална публика и да установят контакти с потенциални бизнес партньори и дистрибутори.

„Мазали“ – автентичният вкус на българската традиция

Българската семейна марка „Мазали“ залага на традиционни рецепти, подбрани суровини и съвременен подход към производството на хранителни продукти. Мисията на компанията е да съхранява автентичните вкусове на българската кухня и да ги предлага в съответствие със съвременните очаквания за качество и изчистен състав.

Асортиментът включва сладка, сиропи за лимонади, лютеници, айвар, кьопоолу и рачел от тиква. Производителят предлага разнообразие от плодови сладка, включително варианти без добавена захар, както и 15 вкуса сиропи за приготвяне на лимонади. Сред основните принципи на „Мазали“ са използването на качествени съставки и ограничаването на ненужните добавки. Компанията посочва, че не използва изкуствени оцветители, аромати и подобрители, а в производството си поставя акцент и върху щадящите технологии.

Голяма част от асортимента е подходяща за вегетарианци и вегани. Като част от стремежа си към по-отговорно производство марката използва предимно стъклени и хартиени опаковки. Чрез своите продукти „Мазали“ търси връзката между българското кулинарно наследство, качествената храна и съвременния начин на живот.

Био овцеферма „Долни Дъбник“ – модерно производство с грижа за животните

Био овцеферма „Долни Дъбник“ е сред съвременните български стопанства, които развиват биологично животновъдство с акцент върху качеството, проследимостта и устойчивото производство. Във фермата се отглеждат над 1800 овце при условия, съобразени с принципите на биологичното производство.

Стопанството разполага със съвременни съоръжения, включително специализиран доилен център и ветрозащитни щори, които допринасят за поддържането на подходящ микроклимат. Животните се отглеждат при условия, осигуряващи свободна паша, а храненето им е основано на биологично сертифицирани фуражи.

Фермата разполага и със собствени сертифицирани площи за производство на биологични фуражи. Това създава възможност за по-добър контрол върху храненето на животните и произхода на използваните суровини. Важна част от производствения модел е проследимостта на процесите и контролът на качеството. Целта е да се осигури висококачествена суровина за производството на млечни продукти, като същевременно се съчетават традиционните практики с технологични решения и отговорно отношение към животните и природата.

На изложението ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026 био овцеферма „Долни Дъбник“ ще представи овче сирене, произведено от собствено мляко. Продуктът е част от стремежа на стопанството да предлага храни с ясен произход, контролирано качество и характерен вкус.

Българските производители – възможност за нови партньорства

Общият щанд на АЗПБ обединява компании с различен профил, които представят разнообразието на българското земеделие и хранително-вкусовата промишленост. Инициативата дава възможност на производителите да покажат своите продукти, да достигнат до нови пазари и да изградят делови контакти. Участието на „Мазали“ и био овцеферма „Долни Дъбник“ показва два различни подхода към създаването на качествени български храни – чрез съхраняване на традиционните рецепти и чрез модерно биологично животновъдство.

Посетителите могат да се запознаят с продукцията на българските компании на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център – София, от 11 до 14 ноември 2026 г.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
АЗПБ събира български производители на общ щанд на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026
13-ата Национална среща на земеделските производители ще се проведе на 24 и 25 март 2027 г.
АЗПБ излезе с позиция за ОСП след 2027 г.: Време е за защита на българските интереси, пълна конвергенция и край на административния натиск
Министър Абровски: Работим по конкретни мерки за подкрепа на животновъдството и ускоряване на реформите в напояването
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиСъбития
„Мазали“ и био овцеферма „Долни Дъбник“ представят български продукти на ИНТЕРФУД &...
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Абровски: МЗХ продължава подготовката за новия програмен период на ОСП
CAP GREEN ZONEАктуалноАкценти
Копа-Коджека: Над 20% по-малко средства за ОСП след 2027 г.
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ иззе над 800 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“
АктуалноИнтервюСъбития
XXXIV Международна конференция за бъдещето на фуражната индустрия

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама