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Откриха 51 живи змии, укрити в камион край Видин

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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БАБХ, Агенция „Митници“ и РИОСВ установиха превоз на 51 змии без необходимата документация

Превоз на 51 живи змии без необходимата документация е установен при съвместни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Агенция „Митници“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в района на Видин.

На 2 ноември 2026 г. на паркинга пред Митническо бюро – Видин митнически служители селектират за проверка товарен автомобил, пътуващ от Западна Европа за Близкия изток. Водачът заявява, че превозва само декларираната стока и възнамерява да оформи транзитни документи за напускане на Европейския съюз.

При извършената проверка митническите служители откриват в долапите и кабината на автомобила вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии, в които се намират общо 51 живи змии. За случая е потърсено съдействие от ОДБХ – Видин и РИОСВ за предприемане на последващи действия по компетентност.

Установени са 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи, 12 малки и 3 възрастни хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis). Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Кралските питони са вид, защитен CITES. За нито едно от общо 51 влечуги не е представена необходимата документация.

Инспекторите на ОДБХ – Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение. Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени.

Работата на Агенция „Митници“ и РИОСВ по случая продължава.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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