Откриха 51 живи змии, укрити в камион край Видин

БАБХ, Агенция „Митници“ и РИОСВ установиха превоз на 51 змии без необходимата документация

Превоз на 51 живи змии без необходимата документация е установен при съвместни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Агенция „Митници“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в района на Видин.

На 2 ноември 2026 г. на паркинга пред Митническо бюро – Видин митнически служители селектират за проверка товарен автомобил, пътуващ от Западна Европа за Близкия изток. Водачът заявява, че превозва само декларираната стока и възнамерява да оформи транзитни документи за напускане на Европейския съюз.

При извършената проверка митническите служители откриват в долапите и кабината на автомобила вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии, в които се намират общо 51 живи змии. За случая е потърсено съдействие от ОДБХ – Видин и РИОСВ за предприемане на последващи действия по компетентност.

Установени са 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи, 12 малки и 3 възрастни хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis). Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Кралските питони са вид, защитен CITES. За нито едно от общо 51 влечуги не е представена необходимата документация.

Инспекторите на ОДБХ – Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение. Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени.

Работата на Агенция „Митници“ и РИОСВ по случая продължава.