Месечна агрометеорологична прогноза за юли 2026 г.

През юли прибирането зърнената реколта ще се осъществява в условия на повишена пожаропасност

През повечето дни от второто и третото десетдневие агрометеорологочните условия ще се определят от относително сухо, топло, а на много места в полските райони и от горещо време, с екстремно високи максимални температури, достигащи до 38-43⁰С. Тези стойности са предпоставка за топлинен стрес, нарушен воден баланс и стерилност при встъпилите във фаза цъфтеж пролетници. През второто и третото десетдневие на юли валежи със стопанско значение не се очакват, което ще налага прилагане на повишени поливни норми при по-късните пролетни и зеленчукови култури.

Прогнозираните наднормени топлинни условия ще скъсяват междуфазните периоди в развитието на царевицата и слънчогледа. В края на второто и началото на третото десетдневие част от ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца на места в крайните южни райони при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава и начало на фаза узряване.

През юли метеорологичните условия ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата. През месеца сериозна опасност за овощните култури е второто поколение плодови червеи. При лозата, особено при десертните сортове, повреди причиняват гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец. През месеца при необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня.

През юли прибирането зърнената реколта ще се осъществява в условия на повишена пожаропасност.