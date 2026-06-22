Агропрогноза: Прогнозират се екстремно високи максимални температури

През периода в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на узрелите житни посеви и разпиляване на зърното

През следващия период развитието на земеделските култури ще се осъществява с ускорени темпове, при температури над климатичните норми и при наличие на добри почвени влагозапаси – вследствие наднормени валежи през май и тези през първата половина на юни.

В началото на лятото се прогнозират екстремно високи максимални температури, на места в Горнотракийската низина до 37-38оС. Тези стойности ще имат негативно въздействие върху фертилноста на полена и формирането на репродуктивните органи при зеленчуковите култури (градински фасул, домати, пипер, краствaици, тиквички и др.).

През периода при царевицата ще протича листообразуване. В края на периода при ранните хибриди царевица в южните райони ще се наблюдава и фаза изметляване. През третото десетдневие на юни царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-опасните вредители – царевичният стъблопробивач и при плътност над ПИВ (10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо своевременно третиране срещу младите ларви, преди вгризването им в стъблата.

През периода при слънчогледа ще протича формиране на съцветие. При част от посевите на места в Дунавската равнина и в югоизточните райони в края на юни ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. Рапицата е във фаза узряване. При пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, а във високите полета – млечна и преход към восъчна зрелост.

През периода в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на узрелите житни посеви и разпиляване на зърното.

В източните и южните райони на страната валежи не се очакват и условията ще позволяват провеждане на най-важното мероприятие – жътвата на пшеницата.