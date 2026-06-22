Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агропрогноза: Прогнозират се екстремно високи максимални температури

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

През периода  в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на узрелите житни посеви и разпиляване на зърното

През следващия период развитието на земеделските култури ще се осъществява с ускорени темпове, при температури над климатичните норми и при наличие на добри почвени влагозапаси – вследствие наднормени валежи през май и тези през първата половина на юни.

В началото на лятото се прогнозират екстремно високи максимални температури, на места в Горнотракийската низина до 37-38оС. Тези стойности ще имат негативно въздействие върху фертилноста на полена и формирането на репродуктивните органи при зеленчуковите култури (градински фасул, домати, пипер, краствaици, тиквички и др.).

През периода при царевицата ще протича листообразуване. В края на периода при ранните хибриди царевица в южните райони ще се наблюдава и фаза изметляване. През третото десетдневие на юни царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-опасните вредители – царевичният стъблопробивач и при плътност над ПИВ (10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо своевременно третиране срещу младите ларви, преди вгризването им в стъблата.

През периода при слънчогледа ще протича формиране на съцветие. При част от посевите на места в Дунавската равнина и в югоизточните райони в края на юни ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. Рапицата е във фаза узряване. При пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост, а във високите полета – млечна и преход към восъчна зрелост.

През периода  в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на узрелите житни посеви и разпиляване на зърното.

В източните и южните райони на страната валежи не се очакват и условията ще позволяват провеждане на най-важното мероприятие – жътвата на пшеницата.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
Агропрогноза: Прогнозират се условия за градушки
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Агропрогноза: Прогнозират се екстремно високи максимални температури
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Микробиомът – новият невидим двигател за по-висока рентабилност в птицевъдството
АктуалноАкцентиОколна среда
Земните пчели изчезват, а с тях и част от храната
АктуалноАкценти
Стартира проект за опазване на горите и биоразнообразието в парк „Шуменско плато“
АктуалноАкцентиГрадината
Зелената магия на мини-градините: Как да отгледаме зеленчуци от семена на балкона

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама