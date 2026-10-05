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Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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През следващия период съществени валежи не се очакват

В началото на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури. В котловините в Западна и Централна България се прогнозират условия за образуване на слани, което изисква своевременно прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След хладното време в началото на месеца през следващия период се очаква подобрение на топлинните условия, което ще се отрази благоприятно на къснозреещите, през втората половина на октомври, овошки и винени сортове грозде. Средно късните винени сортове грозде, вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове встъпиха във физиологична и технологична зрелост.

През следващия период съществени валежи не се очакват. Падналите валежи в края на септември и началото на октомври на места в източните райони и по Черноморското крайбрежие подобриха състоянието на горните почвени слоеве и условията за провеждане на сезонните почвообработки. В западните и южните райони валежите в началото на есента, на фона на задълбочилото се засушаване, бяха без стопанско значение.

В тези райони и през следващия период условията остават неблагоприятни за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. На много места в страната засушаването е причина за пропускане на агротехническите срокове, през септември, за сеитбата на зимна рапица. През следващия период започва агротехническият срок за сеитбата на пшеницата и ечемика в Северна България.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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