Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури

През следващия период съществени валежи не се очакват

В началото на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури. В котловините в Западна и Централна България се прогнозират условия за образуване на слани, което изисква своевременно прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След хладното време в началото на месеца през следващия период се очаква подобрение на топлинните условия, което ще се отрази благоприятно на къснозреещите, през втората половина на октомври, овошки и винени сортове грозде. Средно късните винени сортове грозде, вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове встъпиха във физиологична и технологична зрелост.

През следващия период съществени валежи не се очакват. Падналите валежи в края на септември и началото на октомври на места в източните райони и по Черноморското крайбрежие подобриха състоянието на горните почвени слоеве и условията за провеждане на сезонните почвообработки. В западните и южните райони валежите в началото на есента, на фона на задълбочилото се засушаване, бяха без стопанско значение.

В тези райони и през следващия период условията остават неблагоприятни за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. На много места в страната засушаването е причина за пропускане на агротехническите срокове, през септември, за сеитбата на зимна рапица. През следващия период започва агротехническият срок за сеитбата на пшеницата и ечемика в Северна България.