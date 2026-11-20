Зам.-министър Янислав Янчев откри 18-ото издание на фестивала, в което участват 59 винопроизводители и 12 производители на храни

Популяризирането на българските вина трябва да бъде обща кауза. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев при откриването на 18-ото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“ в Пловдив. Той допълни, че е важно да се утвърждават вината с характерен национален облик, защото благодарение на тях страната ни заема свое уникално място на международната винена карта. Зам.-министърът изтъкна, че инициативи като тази дават възможност за представяне на новите реколти и допринасят за промотирането на българската продукция. По думите му Пловдив има потенциала да се утвърди като водеща винена дестинация не само в България, но и в Европа и света. „Министерството на земеделието и храните ще продължи да подкрепя организаторите и усилията им за насърчаване на родните винопроизводители“, увери зам.-министър Янчев.

Фестивалът се организира от Сдружение “Съвет по туризъм – Пловдив”, с подкрепата на Община Пловдив и е част от Годишната програма за развитие на туризма за 2026 година. Сред официалните гости на събитието бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, кметът на града Костадин Димитров, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, председателят на Съвета по туризъм – Пловдив инж. Любозар Фратев и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова.

Тазгодишното издание се провежда в периода 20-22 ноември в Стария град на Пловдив. По време на фестивала жителите и гостите на града имат възможност да опитат продукцията на 59 винопроизводители и 12 производители на храни. Дегустациите се допълват от богата съпътстваща програма, която включва културни събития и лекции, посветени на виното.