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Агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Голяма е вероятността по-късно засетите през ноември зимни житни култури до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване

През следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. В началото на ноември прогнозираните поднормени температури ще забавят вегетационните процеси при засетите есенни посеви. Във високите полета, където не се изключват превалявания и от сняг, прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще се доближават до биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В средата на първото десетдневие на ноември при засетите през октомври посеви с пшеница ще се наблюдава фаза поникване и начално листообразуване (1-2 лист). Падналите валежи в края на октомври, надвишили на места в Дунавската равнина и в североизточни райони 40 l/m² (Разград – 40 l/m², Русе – 59 l/m², Силистра – 62 l/m²), подобриха влагозапасите в горните почвени слоеве. Очакваните значителни валежи през следващия период ще поддържат високо нивото на почвените влагозапаси в орния слой и неподходящи условията за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури.

На много места в полските райони, вследствие неблагоприятните агрометеорологични условия в началото на есента, са пропуснати агротехническите срокове, през октомври, при сеитбата на пшеницата и ечемика. Голяма е вероятността по-късно засетите през ноември зимни житни култури до края на есенната си вегетация да не успеят да встъпят във фаза братене, подходящата фаза за зимуване.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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