При проверките в двата обекта са констатирани пропуски в разписаната процедура за съхраняване на термично обработени пиле и птичи разфасовки в топла точка

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София-град извършиха проверки в два обекта на търговска верига, при които са установени несъответствия, свързани с условията за извършване на определени дейности – на топла точка и местата за предлагане на непредварително опаковани продукти.

В единия от проверените обекти е установена липса на течаща топла вода. В тази връзка е разпоредено частично спиране на дейности, включващи нарязване и опаковане на млечни и месни продукти, изпичане на хляб и тестени изделия, обработка на риба и морски храни.

При проверките в двата обекта са констатирани пропуски в разписаната процедура за съхраняване на термично обработени пиле и птичи разфасовки в топла точка. Установени са и несъответствия в предоставянето на информация на потребителите, касаеща времето на консумация на готовия продукт, след закупуването му. Дейността е преустановена до отстраняване на несъответствията.

Предстои връчване на актове за установяване на административно нарушение. На търговската верига е издадено предписание за преустановяване на тази дейност във всички филиали на веригата до актуализиране на процедурата.