Вече десетилетие европейското финансиране подпомага социалната услуга, която достига до най-уязвимите жители на общината

Вече десет години европейското финансиране помага на община Крушари да осигурява топъл обяд на хора в затруднено социално и финансово положение. Всеки ден 60 жители от 15 населени места получават безплатна пълноценна храна, а подкрепата по Програмата „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 г. гарантира продължаването на услугата до средата на 2027 г.

Сред хората, които разчитат на помощта, са безработни, многодетни семейства, лица с увреждания и възрастни хора с ниски доходи. За малка община като Крушари поддържането на подобна услуга със собствени средства би било сериозно финансово предизвикателство, което превръща европейската подкрепа във важен фактор за нейната устойчивост.

Историята е част от кампанията „Истории от Добрич: малки проекти, голямо значение“ на Областния информационен център – Добрич и е нейният осемнадесети видеоразказ. В него Димитрина Петрова, директор „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ в Община Крушари, разказва за значението на „Топъл обяд“ за местната общност и за ролята на европейското финансиране за продължаването на услугата.