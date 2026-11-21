На този ден родителите или учителите водят децата в църквата, за да растат благочестиво в послушание към родителите си и чистота на нравите
Православната църква чества днес празника Въведение Богородично – Деня на християнското семейство и младеж. Според Светото писание на този ден родителите на 3-годишната Мария я завели в Йерусалимския храм и отдали в служение Богу.
Според православната традиция Въведение Богородично слага началото на Коледните пости и се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. Заради надеждите, които дава Църквата я нарича „прекрасна зора“, от която е изгряло Слънцето на правдата.
С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът Въведение Богородично в България се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж.
На този ден родителите или учителите водят децата в църквата за да растат благочестиво в послушание към родителите си и чистота на нравите.
Самият празник Въведение Богородично се е чествал в много ограничен кръг – само с родителите и ония от децата им, които не са встъпили в брак. Семейното ходене на църква на този ден символизира влизането на 3-годишната Мария (поради ранната си възраст тогава, наричана и Светата Отроковица – от отроче, т.е. чедо, рожба, дете) в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Там заедно се молят за здраве и за Божието благоволение.