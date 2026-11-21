На този ден родителите или учителите водят децата в църквата, за да растат благочестиво в послушание към родителите си и чистота на нравите

Православната църква чества днес празника Въведение Богородично – Деня на християнското семейство и младеж. Според Светото писание на този ден родителите на 3-годишната Мария я завели в Йерусалимския храм и отдали в служение Богу.

Според православната традиция Въведение Богородично слага началото на Коледните пости и се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. Заради надеждите, които дава Църквата я нарича „прекрасна зора“, от която е изгряло Слънцето на правдата.

С решение на Светия Синод на Българската православна църква от 1929 г. празникът Въведение Богородично в България се чества и като Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж.

На този ден родителите или учителите водят децата в църквата за да растат благочестиво в послушание към родителите си и чистота на нравите.

Самият празник Въведение Богородично се е чествал в много ограничен кръг – само с родителите и ония от децата им, които не са встъпили в брак. Семейното ходене на църква на този ден символизира влизането на 3-годишната Мария (поради ранната си възраст тогава, наричана и Светата Отроковица – от отроче, т.е. чедо, рожба, дете) в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. Там заедно се молят за здраве и за Божието благоволение.

В българската традиция Въведение Богородично е денят Куцулан, който слага края на т.н. Вълчи празници. Някъде се нарича още Вълча Богородица. Настъпва онзи период от годината, в който всеки се обръща към семейните традиции и ценности, към най-близките си, към старите обичаи на Бъдни вечер, Коледа и Нова година.

Характерно за празника, освен ходенето на църква, е и събирането на цялото семейство около трапезата, която не се вдига до сутринта, за да може и Богородица да си похапне от нея. Обичаите, свързани с този ден припомнят за значението на добротата, духовното възпитание и взаимната подкрепа в семейството.

Възстановка на семейна трапеза, част от някогашната експозиция на Етнографския музей преди бомбардировките през 1944 г. Снимка: Национален етнографски музей – БАН