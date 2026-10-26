Агропрогноза: Валежи ще забавят сеитбата на есенниците

Втората половина на октомври, а в някои южни райони до средата на месец ноември е подходящото време за разсаждане на мента и лавандула

През следващите дни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Началното развитие (фаза покълване и поникване) на засетите до средата на октомври есенници ще протича при средноденонощни температури около и над климатичните норми. В някои райони на Източна България към средата на периода се прогнозират валежи, които ще затруднят и забавят сеитбата на есенници. В края напериода се очакват локални валежи и в югозападната част на страната. Условия за формиране на слани не се прогнозират. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С изключение на някои части в Източна и Югозападна България, агрометеорологичните условия ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на зимни житни култури. Ще има възможност за освобождаване на площите, заети с късни зеленчуци (моркови, целина и ряпа) и за есенно внасяне на минeрални и органични торове. Периодът ще е подходящ и за пръскане срещу болести и вредители в трайните насаждения.

След окапването на листата в плододаващите лозя и овощни градини, е препоръчително да се извърши дълбока оран и основно торене.

Втората половина на октомври, а в някои южни райони до средата на месец ноември е подходящото време за разсаждане на мента и лавандула.