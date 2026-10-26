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Агропрогноза: Валежи ще забавят сеитбата на есенниците

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Втората половина на октомври, а в някои южни райони до средата на месец ноември е подходящото време за разсаждане на мента и лавандула

През следващите  дни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Началното развитие (фаза покълване и поникване) на засетите до средата на октомври есенници ще протича при средноденонощни температури около и над климатичните норми. В някои райони на Източна България към средата на периода се прогнозират валежи, които ще затруднят и забавят сеитбата на есенници. В края напериода се очакват локални валежи и в югозападната част на страната. Условия за формиране на слани не се прогнозират. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С изключение на някои части в Източна и Югозападна България, агрометеорологичните условия ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на зимни житни култури. Ще има възможност за освобождаване на площите, заети с късни зеленчуци (моркови, целина и ряпа) и за есенно внасяне на минeрални и органични торове. Периодът ще е подходящ и за пръскане срещу болести и вредители в трайните насаждения.

След окапването на листата в плододаващите лозя и овощни градини, е препоръчително да се извърши дълбока оран и основно торене.

Втората половина на октомври, а в някои южни райони до средата на месец ноември е подходящото време за разсаждане на мента и лавандула.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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