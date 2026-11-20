България постигна включване на възможността за подпомагане на маслодайната роза и запазване на преходната национална помощ през следващия програмен период

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 26 – 27 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на земеделието Съветът единодушно постигна частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП). По настояване на България в текста на частичния общ подход е включена възможност за подпомагане на производството на маслодайна роза, а преходната национална помощ ще се запази и през следващия програмен период. Одобрената преговорна позиция служи като основа за Председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент относно окончателния вид на регламента.

В допълнение, България, заедно с няколко други държави членки, представи три изявления, които са включени към протокола от заседанието. Първото изявление посочва необходимостта от допълнителни преходни разпоредби за ОСП; второто призовава за дерогация от прилагането на принципа за ненанасяне на значителна вреда за интервенции и инвестиции по ОСП, а третото подчертава необходимостта от осигуряване на справедливи плащания по ОСП и най-накрая постигане на пълна външна конвергенция в нивата на плащанията между държавите членки.

На заседанието също така Съветът проведе обмен на мнения по свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Министрите обсъдиха последните развития, свързани с търговията със селскостопански храни, на базата на представена от ЕК информация, като фокусът беше поставен върху това как ЕС и държавите членки могат да се възползват по-добре от разширяващата се мрежа от търговски споразумения на ЕС, за да създадат нови възможности за износ за сектора. По време на дискусията беше отбелязано, че въпреки геополитическите предизвикателства секторът на хранително- вкусовата промишленост на ЕС е довел до стабилен търговски излишък.

В областта на рибарството Съветът постигна политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2027 г.