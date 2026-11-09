Агропрогноза: Преовлажнените почви забавят есенните полски работи

Падналите през изминалия период валежи надхвърлиха климатичната норма за началото на месец ноември и повишиха почвените влагозапаси в полските райони на цялата страна, а на места в Източна България бяха причина за преовлажнение на горните почвени слоеве. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващите агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. До средата на периода очакваните средни денонощни температури ще бъдат под климатичната норма, но над биологичния минимум на зимните житни култури, а през втората половина на периода ще са малко над тях.

Падналите наднормени валежи в началото на месеца и прогнозираните локални и слаби валежи, основно в Западна България, ще затруднят провеждането на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на зимни житни култури в районите, където тя закъснява, както и обработките на площите, освободени от късни зеленчуци и предвидени за сеитба на пролетни култури. По същата причина ще се забавят есенната дълбока оран и внасянето на минерални и органични торове в трайните насаждения.

В районите, където сеитбата на зимни житни култури е приключила до средата на месец октомври, ще протичат фазите поникване и листообразуване.

Препоръчително е в поникналите посеви да се следи за появата на полевка и житен бегач, който е един от най-опасните вредители по зимните житни култури. Ларвите му се развиват в почвата и се хранят с кореновата шийка на младите растения, което води до сериозни загуби на реколта. При наличие на 2-3 ларви или 2-3 повредени растения на 1 m² площите се третират с подходящи инсектициди.