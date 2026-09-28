Агропрогноза: Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси

След отчетените слани на места в Югозападна в края на предходния период, през следващия условия за образуване на слани не се прогнозират

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури под климатичните норми. В началото на периода се очакват валежи в западната част на страната, а по-късно и в полските райони на Южна и Североизточна България. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След отчетените слани на места в Югозападна в края на предходния период, през следващия условия за образуване на слани не се прогнозират. Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще затруднят освобождаването на площите от късните окопни култури.

През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще позволят прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения, както и реколтирането на площите, заети с късни окопни култури и зеленчуци. Времето ще е подходящо за подготовка на полетата, предвидени за сеитба с есенници, а също и за внасяне на минирални и органични торове. Препоръчително е бъдат спазени оптималните срокове за сеитба на зимните житни култури, които за високите полета и предпланинските райони са между 20 септември и 10 октомври, за Дунавската равнина и Добруджа между 25 септември и 10 октомври, а за Южна България от 1 до 20 октомври.