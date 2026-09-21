Агропрогноза: В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите

Прогнозираните валежи и поднормени температури през втората половина от периода ще повишават риска от късни зарази с патогени причиняващи късно кафяво гниене по плодовете на есенните сортове овошки

През следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна през втората половина от периода. В началото на третото десетдневие на септември на много места в полските райони на страната се прогнозират валежи със стопанско значение, които ще подобряват състоянието на почвата в орния слой и условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица и зимни житни култури. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Валежите през първата половина на септември, с изключения на места в източните райони, бяха под 5-6 l/m². В по-голямата част от полските райони засушаването в края на лятото възпрепятства, а на места отложи, провеждането на сезонните почвообработки. Поради тази обективна причина ще бъдат пропуснати оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимна рапица, които изтичат в края на второто десетдневие на септември.

В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за зеленчуковите култури от късното полско производство.

Прогнозираните валежи и поднормени температури през втората половина от периода ще повишават риска от късни зарази с патогени причиняващи късно кафяво гниене по плодовете на есенните сортове овошки (Monilia fructigena), сиво гниене по гроздето (Botrytis cinerea).