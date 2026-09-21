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Агропрогноза: В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Прогнозираните валежи и поднормени температури през втората половина от периода ще повишават риска от късни зарази с патогени причиняващи късно кафяво гниене по плодовете на есенните сортове овошки

През следващия  период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна през втората половина от периода. В началото на третото десетдневие на септември на много места в полските райони на страната се прогнозират валежи със стопанско значение, които ще подобряват състоянието на почвата в орния слой и условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица и зимни житни култури. Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Валежите през първата половина на септември, с изключения на места в източните райони, бяха под 5-6 l/m². В по-голямата част от полските райони засушаването в края на лятото възпрепятства, а на места отложи, провеждането на сезонните почвообработки. Поради тази обективна причина ще бъдат пропуснати оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимна рапица, които изтичат в края на второто десетдневие на септември.

В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за зеленчуковите култури от късното полско производство.
Прогнозираните валежи и поднормени температури през втората половина от периода ще повишават риска от късни зарази с патогени причиняващи късно кафяво гниене по плодовете на есенните сортове овошки (Monilia fructigena), сиво гниене по гроздето (Botrytis cinerea).

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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