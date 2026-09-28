Зърнена Академия отбелязва 10 години с юбилейно издание в София

На 22 октомври 2026 г. Зърнена Академия ще събере за десети път представители на зърнения и маслодайния сектор от България, Балканите и Европа. Юбилейното издание за първи път ще се проведе в София, в Гранд хотел Милениум София. След девет издания във Варна конференцията влиза в своето второ десетилетие с по-голям международен мащаб и с фокус върху пазарите на Балканите и Югоизточна Европа. На едно място ще се срещнат анализатори, търговци, земеделски производители, преработватели, логистични компании и други професионалисти от сектора.

Накъде се движат зърнените пазари през 2026 г.?

Водещата тема тази година поставя въпроса дали многогодишният низходящ цикъл на зърнените пазари е към своя край и дали предстои възстановяване на маржовете в търговията и земеделието. Програмата проследява глобалната и европейската пазарна среда, движението на търговските потоци и рентабилността по веригата, като отделя специално внимание на Балканите и Югоизточна Европа. Сред акцентите са позициите на отделните пазари в региона, производството и преработката, логистиката и инфраструктурата, както и факторите, които ще определят конкурентоспособността на зърнения и маслодайния сектор през следващия период.

Анализатори и представители на бизнеса от различни пазари

Лекторският състав съчетава пазарни анализатори с представители на бизнеса, които ежедневно вземат решения в търговията, производството и преработката. В програмата участват експерти и представители на компании и браншови асоциации от България, Румъния, Сърбия, Турция, Франция, Швейцария, Гърция и други европейски пазари, с различни гледни точки към глобалните и регионалните процеси. Пълната програма и лекторският състав за Зърнена Академия 2026 вече са публикувани на сайта на събитието.

Пазарите се променят, партньорствата остават

Нетуъркингът остава в центъра на Зърнена Академия и важен елемент от начина, по който събитието създава реална бизнес стойност за участниците. Програмата и организацията на пространствата дават време за директни срещи между участниците, разговори с настоящи и потенциални партньори и нови контакти между компании от различни пазари и звена на сектора. Юбилейното издание ще завърши със специална вечерна част, посветена на 10-годишнината на Зърнена Академия и на професионалната общност, която се развива около конференцията от 2016 г. насам.

Изложбена зона и възможности за бранд присъствие

За компаниите е предвидена изложбена зона с ограничен брой щандове в непосредствена близост до основните пространства за нетуъркинг. Различните формати включват собствено брандирано пространство, оборудване за бизнес срещи и фирмени пропуски, което позволява щандът да се използва като постоянна точка за срещи през целия ден. Предлагат се и спонсорски и партньорски възможности с допълнителна видимост на компанията преди, по време и след събитието.

Зърнена Академия 2026

22 октомври 2026 г.

Гранд хотел Милениум София

Програма, лектори и регистрация: https://grain-academy.com/ln

Изложбени щандове за 2026 и възможности за партньорство:

https://grain-academy.com/ln/спонсор-или-изложител.html

За Зърнена Академия

10 години знания, срещи и партньорства

Зърнена Академия е международен професионален форум на зърнения и маслодайния сектор, която от 2016 г. събира в България анализатори, търговци, земеделски производители, преработватели и компании от Балканите и Югоизточна Европа. Събитието съчетава пазарни анализи и експертни дискусии с възможности за директни бизнес срещи и нови професионални контакти.