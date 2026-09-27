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Есенни грижи за розите: Подхранете храстите, за да презимуват успешно

АктуалноАкцентиГрадината
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Фосфорът и калият укрепват корените и клонките, а азотните торове трябва да останат за пролетта

След обилния летен цъфтеж розите се нуждаят от специално внимание, за да възстановят силите си и да се подготвят за студените месеци. Есенните грижи започват с правилното подхранване, което укрепва кореновата система, подпомага узряването на младите клонки и повишава устойчивостта на растенията към зимните условия. Най-важни през този период са калият и фосфорът, докато азотните торове трябва да бъдат избягвани.

АКЦЕНТИ
Фосфорът и калият укрепват корените и клонките, а азотните торове трябва да останат за пролеттаПодхранването е първата стъпка към здрава розаИзберете правилния торНе прекалявайте с разрохкването и поливанетоПремахвайте прецъфтелите цветовеПодгответе розите за студоветеМалките грижи през есента дават красиви рози напролет

Подхранването е първата стъпка към здрава роза

През лятото розовите храсти изразходват голяма част от хранителните си запаси за образуване на цветове и нов растеж. Затова през есента е необходимо почвата около тях да бъде обогатена с подходящи хранителни вещества.

Калият играе ключова роля за подготовката на розите за зимата – той подпомага узряването на дървесината, повишава устойчивостта към болести и помага на растенията да натрупат резерви. Фосфорът от своя страна е важен за развитието и укрепването на кореновата система.

Изберете правилния тор

За есенно подхранване са подходящи специализирани гранулирани торове за рози с по-високо съдържание на калий и фосфор. Те се разтварят постепенно и осигуряват продължително хранене на растенията. Важно е в състава на есенните торове да няма азот. Той стимулира образуването на млади зелени леторасти, които няма да успеят да узреят преди зимата и могат лесно да бъдат повредени от ниските температури.

Не прекалявайте с разрохкването и поливането

През есента целта е розите постепенно да преминат в период на покой. Затова не трябва да се стимулира нов растеж чрез често разрохкване на почвата или прекомерно поливане. Добре развитата и здрава коренова система е най-важната защита на растението през зимата. Дори при измръзване на част от надземните части, силните корени могат да дадат нов живот на храста през следващия сезон.

Премахвайте прецъфтелите цветове

В края на сезона продължава премахването на сухите цветове и повредените части на растенията. Това помага на розата да насочи енергията си към натрупване на хранителни запаси, вместо към образуване на нови семена. Не се препоръчва силна резитба през есента, тъй като тя може да стимулира появата на нови нежни леторасти. Основното оформяне на храстите обикновено се извършва през пролетта.

Подгответе розите за студовете

След подхранването и почистването на храстите идва ред на подготовката за зимата. При по-чувствителни сортове може да се направи леко загърляне в основата с почва или компост, което предпазва кореновата шийка от резки температурни промени.

Мулчирането около корените също помага за запазване на влагата и осигурява допълнителна защита през студения сезон.

Малките грижи през есента дават красиви рози напролет

Здравата и обилно цъфтяща роза се създава с грижи през цялата година. Есенното подхранване не е просто последна задача в градината, а важна инвестиция в бъдещия цъфтеж. Когато растенията са добре подготвени за зимата, през пролетта те стартират по-бързо, развиват по-силни леторасти и възнаграждават градинаря с повече и по-красиви цветове.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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