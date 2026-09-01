Месечна агрометеорологична прогноза за септември 2026 г.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване

През септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца. Падналите валежи през август са локални и в по-голямата част от страната, с изключение на места в североизточните и югозападните райони, са под 30% от месечната норма. Това съобщи Дукена Жолева агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През първото и началото на второто десетдневие на септември се прогнозира вероятност за краткотрайни валежи, но след задълбочилото се лятно засушаване те няма да доведат до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. На много места в полските райони сухата и сбита почва и през втората половина на септември ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. Очакват се закъснения при сеитбата на зимна рапица – култура изискваща презцизна агротехника. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапица е до края на второто десетдневие на септември.

През септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури.

В началото на месеца при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – преход от млечна към восъчна зрелост. По-рано от обичайните срокове, през третото десетдневие на септември, по-късните винените сортове грозде ще достигат технологична зрялост. Прогнозираното слънчево и топло време през повечето дни от месеца ще бъде предпоставка за синтеза и отлагането на повече захари в гроздето и плодовете на овошките.

Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани. При зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу акарите, зелевата и памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

През месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на опасен вредител – крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само в началото на есента срещу възрастните индивиди. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 броя бръмбара на дърво) е необходимо да се извърши третиране.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване.