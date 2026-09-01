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Месечна агрометеорологична прогноза за септември 2026 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване

През септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца. Падналите валежи през август са локални и в по-голямата част от страната, с изключение на места в североизточните и югозападните райони, са под 30% от месечната норма. Това съобщи Дукена Жолева агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

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През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяванеПрез септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури.

През първото и началото на второто десетдневие на септември се прогнозира вероятност за краткотрайни валежи, но след задълбочилото се лятно засушаване те няма да доведат до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. На много места в полските райони сухата и сбита почва и през втората половина на септември ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. Очакват се закъснения при сеитбата на зимна рапица – култура изискваща презцизна агротехника. Оптималният агротехнически срок за сеитбата на рапица е до края на второто десетдневие на септември.

През септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури.

В началото на месеца при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – преход от млечна към восъчна зрелост. По-рано от обичайните срокове, през третото десетдневие на септември, по-късните винените сортове грозде ще достигат технологична зрялост. Прогнозираното слънчево и топло време през повечето дни от месеца ще бъде предпоставка за синтеза и отлагането на повече захари в гроздето и плодовете на овошките.

Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани. При зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу акарите, зелевата и памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.
През месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на опасен вредител – крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само в началото на есента срещу възрастните индивиди. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 броя бръмбара на дърво) е необходимо да се извърши третиране.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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