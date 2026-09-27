TexCycle обединява бизнеса и институциите в подготовката на България за новите правила при текстилните отпадъци

Компанията се включва в европейския проект VERDEinMED и българския VERDE Hub, за да подпомогне въвеждането на разширената отговорност на производителя в текстилния сектор

България прави нова стъпка към изграждането на ефективна система за управление на текстилните отпадъци. Компанията TexCycle се включва активно в европейския проект VERDEinMED и в българския VERDE Hub, които ще обединят институции, бизнес и експерти в подготовката за въвеждането на разширената отговорност на производителя (EPR) при текстилните продукти и адаптирането на добри европейски практики към българските условия.

Основен фокус за проекта за периода ще бъде разширената отговорност на производителя – EPR, и подготовката на България за изграждането на ефективен национален модел за управление на употребявания текстил. Целта е да бъдат идентифицирани основните практически пречки и да се оцени кои европейски модели могат да бъдат адаптирани към националните условия.

Важна роля в този процес има българският VERDE Hub. Хъбът създава възможност за обмен на информация, практически опит и европейски добри практики по теми като EPR, разделното събиране, повторната употреба и рециклирането на текстил.

TexCycle ще участва активно в развитието му, като ще работи за включването на ключови заинтересовани страни – държавни институции, общини, производители и вносители на текстил, търговски компании, пускащи на пазара текстилни продукти, които ще бъдат задължени лица по Разширена отговорност на производителя, браншови организации, оператори, организации по оползотворяване, рециклиращи предприятия, специалисти по околна среда и политики по околна среда и неправителствени организации. Стратегически партньор в проекта ще бъде и Българска асоциация „Кръгов текстил“ (БАКТ), която ще допринесе с експертиза и координация между бизнеса и институциите.

Членовете на хъба ще могат да участват в експертни дискусии и анализи, да споделят конкретни предизвикателства и да получават актуална информация за европейските политики, проучванията и добрите практики в областта на EPR и кръговото управление на текстила.

„TexCycle познава в детайли реалните процеси по събиране, сортиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на текстил. Чрез VERDEinMED и VERDE Hub ще свържем този практически опит с европейските политики и ще допринесем за по-добрата подготовка на всички участници за бъдещото въвеждане на EPR в България“, коментира Сирма Желева – член на Изпълнителния комитет на Recucling Europe и ръководител от страна на България на проектите VERDEinMED и Circula-TEX.

През последните години TexCycle се утвърди като един от най-активните български участници в европейски и международни инициативи, свързани с кръговото управление на текстила и подготовката за въвеждането на разширената отговорност на производителя. Наред с международната експертиза, изградена чрез работа с водещи европейски партньори, компанията разполага и със значителен практически опит в събирането, сортирането, повторната употреба и рециклирането на текстил.

Именно тази комбинация от практически опит и международна експертиза определя ролята на TexCycle като координатор на проекта VERDEinMED в България. Като признание за експертизата на компанията, съвсем скоро България беше избрана и за домакин на партньорска среща по проекта Circula-TEX, в рамките на която европейските партньори се запознаха с българския модел за събиране, повторна употреба и рециклиране на текстил и обмениха опит по прилагането на кръгови решения в сектора.