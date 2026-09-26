Джоджен в градината: Засадете ароматната подправка през есента

Многогодишното растение обича плодородни и умерено влажни почви, а леката сянка му помага да се развива по-добре

Джодженът е сред най-познатите и обичани български подправки, без която традиционни ястия като бобената чорба и дроб сармата трудно биха имали същия аромат. Есента е подходящ период за засаждането му, тъй като тогава растенията имат достатъчно време да се вкоренят и да се подготвят за зимата. С малко грижи джодженът може да остане в градината с години и да осигурява свежи листа за кухнята.

Изберете правилното място

Джодженът, познат още в някои райони като юзум, предпочита леко засенчени места, където почвата запазва умерена влажност. В природата често се среща на влажни и сенчести места, което показва и предпочитанията му при отглеждане в градината. Най-добре се развива върху плодородни, добре обработени и не много тежки почви. Подходящо място може да бъде край ограда, под по-рядка сянка от дървета или в част от двора, която не се огрява силно през целия ден.

Засаждането става с части от коренището

Най-често джодженът се размножава чрез части от коренищата. Те се засаждат през есента или рано напролет, като се поставят на разстояние около 30 см между редовете и около 20 см между отделните растения. Тъй като културата е многогодишна, е добре мястото да бъде внимателно избрано – при подходящи условия джодженът може да остане там няколко години.

Какви грижи са необходими

След засаждането основните грижи са свързани с поддържането на почвата чиста от плевели и редовното ѝ разрохкване. При продължително засушаване растенията трябва да се поливат, тъй като джодженът предпочита умерена влажност. За по-добро развитие може да се използват органични торове, а през есента почвата около растенията може да се обогати с добре разложен оборски тор.

Подрязването стимулира нов растеж

Листата и стъблата на джоджена обикновено се прибират два пъти през сезона. Първото изрязване се прави преди цъфтежа, а второто – през есента преди настъпването на сланите. За сушене стъблата се връзват на малки снопчета и се оставят на сухо, сенчесто и проветриво място. Така подправката запазва аромата си и може да се използва през цялата зима.

Джодженът може да расте и на балкона

Ако нямате двор, ароматната подправка може да се отглежда и в саксия или сандъче на балкона. Важно е съдът да е достатъчно дълбок, да има добър дренаж и растението да получава необходимата светлина, без да бъде изложено на силно обедно слънце.

Ароматна подправка с традиция

Освен незаменим вкус в кухнята, джодженът е ценен и заради съдържащите се в него етерични масла. Растението традиционно се използва заради приятния си аромат и като част от народната билкова практика.

С правилно избрано място и минимални грижи всеки градинар може да си осигури собствена туфа джоджен, която всяка година да дава свежи и ароматни листа.