Агропрогноза: Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа

Вследствие на наднормените температури през месец август и първото десетдневие на септември, голяма част от винените сортове грозде и ранните есенни сортове овошки достигнаха фази на технологична и беритбена зрелост малко по-рано от обичайните срокове

В началото на следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над климатичните норми и продължаващ дефицит на почвена влага. Към средата на периода се очаква понижение на температурите и значителни по количества валежи в Западна и Централна България, а по-късно и в полските райони на Източна България. Това съобщи Любомир Маринов , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Очакваните към средата на прогнозния период валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа, както и агротехническите дейности по подготовка на площите, предвидени за сеитба на есенници.

Вследствие на наднормените температури през месец август и първото десетдневие на септември, голяма част от винените сортове грозде и ранните есенни сортове овошки достигнаха фази на технологична и беритбена зрелост малко по-рано от обичайните срокове.

В края на периода агрометеорологичните условия ще позволят да продължи жътвата на слънчогледа и царевицата, както и прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения.