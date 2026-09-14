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Агропрогноза: Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Вследствие на наднормените температури през месец август и първото десетдневие на септември, голяма част от винените сортове грозде и ранните есенни сортове овошки достигнаха фази на технологична и беритбена зрелост малко по-рано от обичайните срокове

В началото на следващия  период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над климатичните норми и продължаващ дефицит на почвена влага. Към средата на периода се очаква понижение на температурите и значителни по количества валежи в Западна и Централна България, а по-късно и в полските райони на Източна България. Това съобщи Любомир Маринов  , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Очакваните към средата на прогнозния период валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа, както и агротехническите дейности по подготовка на площите, предвидени за сеитба на есенници.
Вследствие на наднормените температури през месец август и първото десетдневие на септември, голяма част от винените сортове грозде и ранните есенни сортове овошки достигнаха фази на технологична и беритбена зрелост малко по-рано от обичайните срокове.

В края на периода агрометеорологичните условия ще позволят да продължи жътвата на слънчогледа и царевицата, както и прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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