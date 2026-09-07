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Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винените сортове грозде ще достигат технологична зрелост

През следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми, които ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните сортове и хибриди земеделски култури. През първото десетдневие на септември при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава пълна зрелост, а при част от късните хибриди – восъчна зрелост.Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винените сортове грозде ще достигат технологична зрелост, а част от ранните есенни сортове ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и други овошки – беритбена зрелост.

През периода валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират. Падналите валежи в началото на септември са локални и с малки изключения на места в Югозападна България – под 6-7 l/m². На фона на задълбочилото се засушаване тези валежи не доведоха до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. И през следващия период сухата почва ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници. Голяма е вероятността за закъснения при сеитбата на зимна рапица. Агротехническият срок за сеитбата на рапицата е до края на второто десетдневие на септември.

В полските райони условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от по-късните окопни култури, за прибиране на гроздовата реколта и провеждане жътвата на слънчогледа. Към момента получените добиви от слънчоглед в Източна България са в широки граници. На места в северизточните райони, в агростанция Силистра, са получени добиви над 370 kg/dka, а в част от югоизточните райони, агростанция Карнобат под 220 kg/dka.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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