Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще са динамични

В началото на периода се прогнозират локални и слаби валежи в Западна България, а към средата и в полските райони на Централна и Източна България

Агрометеорологичните условия през следващите дни ще са динамични. В началото на селдващия седемдневен период, прогнозираните средноденонощни температури ще са наднормени, а през останалата част те ще са в границите на климатичните норми. В началото на периода се прогнозират локални и слаби валежи в Западна България, а към средата и в полските райони на Централна и Източна България. На места количествата ще са значителни, което ще подобри овлажнението в горните почвени слоеве. Условия за образуване на слани не се очакват. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С изключение на някои райони в Западна България, през първата половина от прогнозния период, агрометеорологичните условия ще са подходящи за окончателно прибиране на реколтата от лозовите и овощните насаждения, освобождаване на площите от окопни култури и късни зеленчуци, както и за вадене на кръмно и захарно цвекло, които са във фаза на технологична зрелост. Условията ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на зимни житни култури. При силна заплевеленост на площите е препоръчително да се извършви есенно внасяне на хербициди. До средата на периода агрометеорологичните условия ще позволят внасяне на минeрални и органични торове, както и предзимно засаждане на лук за зелено, зимен чесън, салата и спанак.

Очакваните през втората половина от прогнозния период дъждове, силно ще ограният възможностите за провеждане за земеделски дейности.