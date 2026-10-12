Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще са динамични

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

В началото на периода се прогнозират локални и слаби валежи в Западна България, а към средата и в полските райони на Централна и Източна България

Агрометеорологичните условия през следващите  дни ще са динамични. В началото на селдващия седемдневен период, прогнозираните средноденонощни температури ще са наднормени, а през останалата част те ще са в границите на климатичните норми. В началото на периода се прогнозират локални и слаби валежи в Западна България, а към средата и в полските райони на Централна и Източна България. На места количествата ще са значителни, което ще подобри овлажнението в горните почвени слоеве. Условия за образуване на слани не се очакват. Това съобщи Любомир Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С изключение на някои райони в Западна България, през първата половина от прогнозния период, агрометеорологичните условия ще са подходящи за окончателно прибиране на реколтата от лозовите и овощните насаждения, освобождаване на площите от окопни култури и късни зеленчуци, както и за вадене на кръмно и захарно цвекло, които са във фаза на технологична зрелост. Условията ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани със сеитбата на зимни житни култури. При силна заплевеленост на площите е препоръчително да се извършви есенно внасяне на хербициди. До средата на периода агрометеорологичните условия ще позволят внасяне на минeрални и органични торове, както и предзимно засаждане на лук за зелено, зимен чесън, салата и спанак.

Очакваните през втората половина от прогнозния период дъждове, силно ще ограният възможностите за провеждане за земеделски дейности.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури
Агропрогноза: Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси
Агропрогноза: В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите
Агропрогноза: Очакваните валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще са динамични
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мая Манолова, КЗП: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по...
АктуалноАкцентиРегиони
Анализ на ИПИ: Магистралите могат да стимулират икономиката, но и да задълбочат...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Проучване: Качеството измества цената като водещ фактор при покупките на българите
АктуалноАкцентиЖивотновъдство
Георги Стоянов, БФС: България има капацитет да произвежда повече храни, отколкото потребява,...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама